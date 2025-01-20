MÜSİAD Eskişehir Başk. Özdemir: “Üretim, ihracat ve istihdama katkı sunacak projeler geliştireceğiz"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

MÜSİAD Eskişehir Şubesi’nin 22. Olağan Genel Kurulu, Tasigo Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi, Toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada MÜSİAD’ın 34 yıllık geçmişine ve uluslararası başarısına dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, MÜSİAD’ın gönüllü Müslüman iş insanları tarafından kurulan, 99 ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye'de 84 noktada varlık gösteren en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. MÜSİAD'ın yalnızca ekonomik faaliyetlere değil, manevi değerleri korumaya da odaklandığını belirten Çalışkan, güçlü bir ekonomi ve teknolojik gelişimin, Türkiye'nin uluslararası alanda söz sahibi olması için kritik önemde olduğunu ifade etti.

“Eskişehir istenilen potansiyeli yakalayamadı”

Programda açıklamalarda bulunarak derneğin temellerinin 1990 yılında atıldığını belirten MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, MÜSİAD’ın, 14 binden fazla üyeye, 60 binden fazla işletmeye ve 2 milyondan fazla istihdama sahip Türkiye’nin en büyük işadamları derneği konumuna geldiğini söyledi. Eskişehir’in yatırımcıların gözbebeği olmasına rağmen hala istenilen potansiyele ulaşamadığını vurgulayan Özdemir, “Eskişehir ilimiz her zaman yatırımcıların gözbebeği olmuş bir şehir olmakla birlikte hala potansiyelini yakalayamamıştır. Bugün sanayicilerimizin şehrimize yeni yatırımlar yapması için ve şehrimizin üretimine katkı sağlaması için çözüm yollarını hep birlikte bulacağız. Türkiye ekonomi modeli ile mevcut üyelerimizle yatırım, üretim ve istihdamı arttırmak, şehir ve ülke ekonomimize var gücümüzle katkı sağlamak istiyoruz. Eskişehir’in dünya ile entegrasyonunu sağlamak, şehrimizin ve ülkemizin imalatına, ihracatına ve istihdamına katkı sunacak projeler geliştirmek öncelikli hedefimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, sanayi kuruluşlarının ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Türk milleti olarak hem maddi hem de manevi olarak güçlü olmak durumundayız. Burada bulunan bütün kurumların sermayelerinin bu ülkenin menfaatleri dışında kullanılma ihtimali asla yok. Biz bu anlamda güçlü olursak inanın önümüzde hiç kimse duramaz. Önümüzdeki engeller kalkar ve bu güzel ülkeye daha fazla hizmet etme imkanı buluruz” dedi.

“Başarıya ancak ortak hedeflerle ulaşılabilir”

Eskişehir’in sanayi karnesinin iyi olduğunu dile getiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, Eskişehir sanayi ve ticaret hacminden bilgiler vererek, iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Eskişehir’in sanayi alanında daha güçlü bir konuma ulaşması için birlikte hareket etmenin şart olduğunu belirten Kesikbaş “Sayısı bin 500’ü bulan firmalarımızın cirosu 9 milyar dolar, toplam ihracatı ise 4,5 milyar doların bir tık üstünde. Dış ticaret fazlası veren ender merkezlerden biri olarak, gayrisafi yurt içi hasıla içinde sanayinin payı 1990 yılında yüzde 28 iken, bugün bu oran yüzde 44. Başarı, ancak dayanışma ve ortak hedeflerle mümkündür. İş dünyası olarak birbirimizi desteklediğimiz sürece, Eskişehir’in potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabiliriz”

Yeni yönetim belli oldu

Yeni dönemde MÜSİAD Eskişehir Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri, Aziz Karagöz, Serkan Ülkü, Engin Dolapcı, Hasan Yazıcı, Ali Engiz, Gökhan Yıldırım, Malik Kanık, Hakan Şahlan, İlyas Akkaya, Seda Yokuş Batıbay, Abidin Gücüyener, Burak Atıcı, Kamil Kocabaş, Yunus Emre Kurubacak’tan oluştu.