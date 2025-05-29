Nilüfer Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı

EKONOMİ (BURSA) - Nilüfer Belediyesi iştiraki NİLBEL A.Ş. ile yetkili işçi sendikası DİSK Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların uzlaşısı ile sonuçlandırılarak imza altına alındı. Toplam 2 bin 221 çalışanı kapsayan bu sözleşme ile ücretlere yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda artış yapılırken, sendikal ikramiye gün sayısı, birinci yıl için 40 günden 42 güne, ikinci yıl için ise 48 güne çıkarıldı. Haftalık çalışma süresi 42,5 saatten 40 saate düşürüldü. İki yıl süreli olarak imzalanan sözleşmenin ikinci yılından itibaren, her altı aylık dönemde enflasyon oranı artı yüzde 2 refah payı ilave edilerek ücretlerde reel artış sağlanacak. Buna göre ağustos ayına kadar en düşük ücret, ortalama olarak 36.550,69 TL’den 43.886,00 TL’ye, en yüksek ücret ise 53.939,60TL’den 67.418,47 TL’ye yükseltildi.

Ağustos ayından itibaren açıklanacak enflasyon tahmini yüzde 18 olarak baz alındığında ise ortalama en düşük ücret 43.556,58 TL’den tahmini 50.716,13 TL’ye, ortalama en yüksek ücret 66.478,47 TL’den tahmini 78.376,93 TL’ye yükseltilecek. Nilüfer Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Nilüfer Belediyesi, NİLBEL A.Ş. ve DİSK Genel-İş Sendikası olarak, çalışanlarımızın emeğine gösterilen bu duyarlılığın, kentimize ve hizmet kalitemize de olumlu yansıyacağına inanıyor; sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.