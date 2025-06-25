  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Norm Gönüllüleri, “bir kase umut” dağıttı
Takip Et

Norm Gönüllüleri, “bir kase umut” dağıttı

Gıda erişimi konusunda zorluk yaşayan bireylerin temel beslenme ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen Norm Gönüllüleri, “bir kase umut” projesi kapsamında 140 kişiye sıcak çorba ulaştırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Norm Gönüllüleri, “bir kase umut” dağıttı
Takip Et

 

EKONOMİ / İZMİR

Sürdürülebilirlik bakış açısıyla 2024 yılı sonunda gönüllülüğe dayalı bir katılım kültürü yaratmak amacıyla kurulan Norm Gönüllüleri platformu, toplumsal faydayı önceleyen projeleri hayata geçirmek üzere faaliyet gösteriyor. Norm Holding çalışanlarından oluşan Norm Gönüllüleri, Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle “bir kase umut” projesi kapsamında ilk çorba dağıtımını 11 Haziran’da İzmir’in Konak, Alsancak ve Basmane bölgelerinde gerçekleştirdi.

Gıda erişiminde zorluk yaşayan bireyler için çorba yapan Norm Gönüllüleri, 140 kişiye sıcak çorba ulaştırdı. Gönüllü Norm çalışanlarının sahada aktif rol aldığı proje, yalnızca bir çorba ikramı değil; dayanışmanın, umut ve toplumsal duyarlılığın bir örneği olarak dikkat çekti. Gıda erişimi konusunda zorluk yaşayan bireylerin temel beslenme ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen proje kapsamında, gönüllüler yalnızca çorba dağıtımı yapmakla kalmadı; aynı zamanda çorbanın hazırlanma sürecinde de aktif olarak görev aldı. Her detayı gönüllülük esasıyla yürütülen projede, bir kase çorbanın düşünülenden çok daha fazlasını ifade ettiği vurgulandı.

Şehirler
13. Genç İZİKAD Proje Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
13. Genç İZİKAD Proje Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Gaziantep’in eşsiz lezzeti artık tüm dünyada tescilli
Gaziantep’in eşsiz lezzeti artık tüm dünyada tescilli
GBB Çevre ve Enerji A.Ş’den yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de bir ilk!
GBB Çevre ve Enerji A.Ş’den yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de bir ilk!
Bursa, dünyanın en akıllı 7 kenti arasına girdi
Bursa, dünyanın en akıllı 7 kenti arasına girdi
DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: “Kentsel dönüşümde en büyük engel vatandaşın beklentisi”
DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: “Kentsel dönüşümde en büyük engel vatandaşın beklentisi”
GTO Başkanı Yıldırım: Orta Doğu'da yangın var
GTO Başkanı Yıldırım: Orta Doğu'da yangın var