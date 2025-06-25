Norm Gönüllüleri, “bir kase umut” dağıttı

EKONOMİ / İZMİR

Sürdürülebilirlik bakış açısıyla 2024 yılı sonunda gönüllülüğe dayalı bir katılım kültürü yaratmak amacıyla kurulan Norm Gönüllüleri platformu, toplumsal faydayı önceleyen projeleri hayata geçirmek üzere faaliyet gösteriyor. Norm Holding çalışanlarından oluşan Norm Gönüllüleri, Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle “bir kase umut” projesi kapsamında ilk çorba dağıtımını 11 Haziran’da İzmir’in Konak, Alsancak ve Basmane bölgelerinde gerçekleştirdi.

Gıda erişiminde zorluk yaşayan bireyler için çorba yapan Norm Gönüllüleri, 140 kişiye sıcak çorba ulaştırdı. Gönüllü Norm çalışanlarının sahada aktif rol aldığı proje, yalnızca bir çorba ikramı değil; dayanışmanın, umut ve toplumsal duyarlılığın bir örneği olarak dikkat çekti. Gıda erişimi konusunda zorluk yaşayan bireylerin temel beslenme ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen proje kapsamında, gönüllüler yalnızca çorba dağıtımı yapmakla kalmadı; aynı zamanda çorbanın hazırlanma sürecinde de aktif olarak görev aldı. Her detayı gönüllülük esasıyla yürütülen projede, bir kase çorbanın düşünülenden çok daha fazlasını ifade ettiği vurgulandı.