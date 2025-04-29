EKONOMİ (BURSA) – Tüm projeleri ve etkinlikleri 17 ilçenin de faydalanacağı şekilde planladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katılımcılık ve şeffaflık anlayışıyla kararlar aldıklarını, uzun yıllardır ihmal edilmiş pek çok konuyu çözüme kavuşturduklarını, ‘Önce Bursa, Öncü Bursa’ için çalıştıklarını söyledi. Kesintilere ve merkezi iktidarın yapması gerekenlerden mahrum bırakılmalarına rağmen hiçbir hizmeti aksatmadıklarını söyleyen Başkan Bozbey, aksine kredi notlarını yükselttiklerini, belediyenin tıkır tıkır çalıştığını belirtti. Bozbey, “Aynı işleri, çok daha az kaynakla hayata geçirebiliyoruz. Bu durum da geçmiş dönemin savurgan yaklaşımıyla, bugünkü finansal başarı arasındaki farkı net biçimde ortaya koyuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok önemli işe imza attık. Uzun yıllardır ihmal edilmiş pek çok konuyu çözüme kavuşturduk. Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursalılar arasında kopan bağları onarmak için katılımcı yerel yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Çocuğundan gencine, emeklisinden engelli bireylere; kadınlara, öğrencilere kadar herkes için adımlar attık. Çevreden turizme, kültür ve sanattan katılımcı yönetime kadar birçok alanda somut çalışmalar yürüttük. Ortak akılla, kentimizde gerçek bir değişim, dönüşüm sürecini başlattık. Bursamız, bizlerle birlikte adeta nefes aldı. Ve bunu birlikte başardık” dedi.

Toplumun her kesimine temas edildi

Son bir yılını değerlendiren Başkan Bozbey, Bursa Halk Kart aracılığıyla düzenli destek sağladıklarını, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek çeki ulaştırdıklarını anlattı. Sosyal Destek Çekleri ile emeklilerin yanında olduklarını hatırlatan Başkan Bozbey, Kurban Bayramı destek başvurularının da başladığını hatırlattı. Bir yılda 150.000 evde sağlık hizmeti sunduklarını, 30.000 defa ambulans hizmeti verdiklerini, bağımlılıkla mücadelede 5.000 kişiye destek olduklarını açıklayan Başkan Bozbey, huzurevinin adını Aktif Yaşam Merkezi olarak değiştirdiklerini, yüzde 30 ücretsiz konuk oranıyla Türkiye’de en üst sırada yer aldığını ifade etti. Taziye ikramlarında bulundukları gibi 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında 200.000 insana ulaştıklarını anlattı. Kent Lokantalarının sayısını artıracaklarını açıklayan Başkan Bozbey, BESAŞ aracılığıyla her gün ihtiyaç sahiplerine 5.000 ücretsiz ekmek ulaştırdıklarını, BESAŞ Fabrika Satış Mağazalarının sayısını da artıracaklarını dile getirdi. Üniversite ve meslek liseli 10 bin öğrenciye haziran ayı dahil olmak üzere toplam 162 milyon lira destek sağlamış olacaklarını belirten Başkan Bozbey, 30 Bursa Yuvam’ın ücretsiz hizmet verdiğini hatırlattı.

Kırsaldaki üretici destekleniyor

Öğrencilerin tam biletten yüzde 75 indirimli olarak 6,5 liraya bir yerden bir yere gidebildiğini anlatan Başkan Bozbey, Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi’nde yıllık 43.000 kilometre yassı, 17.200 kilometre yuvarlak boru üretiminin yapıldığına değindi. Boru üretimine ek olarak sıvı gübre fabrikasını da faaliyete aldıklarını söyleyen Başkan Bozbey, Dağ köylerindeki üreticileri teşvik etmek amacıyla süt ürünleri üretimini yüzde 40 artırdıklarını açıkladı. Mustafakemalpaşa’da 100 dönüm alana 2.500 kilo buğday tohumu ekimine destek olduklarını anlatan Başkan Bozbey, zeytin üreticisine destek olmaya devam edeceklerini söyledi. İlaçlama filosunu güçlendirerek sinek ve haşerelerle çok daha güçlü mücadele edeceklerini ifade eden Başkan Bozbey, Bursa’da dini ve milli bayramları coşkuyla kutladıklarını dile getirdi. Kentte düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, etkinliklere yüzbinlerce Bursalının katıldığını anlattı. Mudanya Plajı’nın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Bozbey, ikinci ve üçüncü plajları da devreye alacaklarını açıkladı.

‘Yeşil Bursa’ sertifikasyon süreci başladı

B Kafe’lerin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirten Başkan Bozbey, Bursaspor Bardağı ile kulübe önemli destek sağlandığını ifade etti. Bakımsız ve atıl durumdaki spor alanlarını yenilediklerini açıklayan Başkan Bozbey, birçok etkinlikle spor dolu bir yıl geçirdiklerini dile getirdi. 14 yeni kitap bastıklarını, 10’un üzerinde yayının ise basım hazırlığında olduğunu anlatan Başkan Bozbey, mayıs ayında ‘Uluslararası Bursa Bıçak Festivali’ni düzenleyeceklerini hatırlatarak Bursa’da tekrar bıçak müzesini açacaklarının müjdesini verdi. İznik’teki arkeolojik kazı çalışmalarına tam destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Bozbey, Gastronomi Festivali’ni bu sene yaygınlaştıracaklarını dile getirdi. ‘Yeşil Bursa’ sertifikasyon sürecini başlattıklarını anlatan Başkan Bozbey, Balkan Enstitüsü ve Göç Müzesi'nin kuruluş çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

“Araç filomuzu gençleştiriyoruz”

Ulaşım alanında yapılan hizmetleri de anlatan Bozbey şu bilgileri verdi: “Acemler’de yapılan şerit genişletme çalışmalarıyla trafiğin rahatlamasını sağladık. Ata Bulvarı, 75. Yıl Bulvarı’nda devam eden düzenleme de bitmek üzere. Doğu tarafında da çalışmalar yürütüyoruz. Ana arterler oluşturma çabalarımız devam ediyor. Naim Süleymanoğlu Bulvarı’ndaki çalışmalar 15-20 gün içerisinde bitecektir. Tonlarca sıcak asfalt ve soğuk asfalt kaplaması yaptık. Köylerimizi birbirine bağlıyoruz. Gece seferleri ile toplu ulaşımı 24 saat kesintisiz hale getirdik. Kadın yolcularımızın güvenliği için, 22:00 sonrası durak dışında istedikleri yerde inme hizmetini başlattık. ‘Gittiğin kadar öde’ uygulamasıyla ekonomik toplu ulaşım modeline geçtik. Araç filomuzu gençleştiriyoruz. Sürekli ötelenen Bursaray’daki tadilat çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Mudanya Limanı'nın, kentimizin ticari ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak cruise gemilerine ev sahipliği yapabilmesi için, uluslararası güvenli liman statüsüne kavuşması gerekiyor. Bu kapsamda Mudanya Limanı'nın ISPS Code (uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik kodu) uyum sürecini başlattık. 600 kişilik cruise gemilerinin Mudanya’ya gelebileceği kesinleşti. Bu konuda operasyon yürüyor. Bakanlık tarafından Emek-Şehir Hastanesi hattında çalışma devam ediyor. Bu konuda Bakanlık 20 araç satın aldı. Bakanlık bir maliyet çıkararak her sene bunun parasını bizden alacaktır”

Altyapıda yatırımlar aralıksız sürüyor

‘Devlette devamlılık esastır’ diyerek başlatılan tüm projelerin tamamlanması için çalıştıklarını anlatan Başkan Bozbey, bunlar arasında Yıldırım 75. Yıl Kent Ormanı, Büyükdeliller Gençlik Kampı, Tarihi Defterdarlık Binası, Hatay Antakya Ulu Camii, Demirtaş Spor Kompleksi, Kestel BUSMEK ve Bursa Yuvam binası, Çarşıbaşı Hanlar Bölgesi otopark ve meydan düzenlemesi, Büyükorhan Düğün Salonu, Gürsu Yenidoğan Gençlik ve Spor Merkezi, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan itfaiye binaları, Gemlik termal turizm tesisleri ve Karacabey Kültür Merkezi’nin bulunduğunu söyledi. Çarşıbaşı Hanlar Bölgesi otoparkının bitme aşamasında olmadığını vurgulayan Başkan Bozbey, “Sadece beton kısmı var. Diğer işlemlerin hiçbiri yapılmamış. Oraya en az ihalenin yüzde 25 kadarını vereceksin ki bitsin. Arkadaşlarımız tespit yaptılar. Temmuz ayında çalışmalar bitecek. BUSKİ filosuna 110 milyon lira yatırımla araç filosunu güçlendirdik. BUSKİ atölyelerinde revize edilen araçlarla 24 milyon lira tasarruf sağladık. Son 1 yılda yaklaşık 400 kilometre içmesuyu hattı tamamladık. 20 sene boyunca İnegöllülere asbestli borulardan su içirdiler. O boruların tümünü değiştiriyoruz. 22 yeni depo ile içme suyu kapasitesini artırdık. 115 kilometre kanalizasyon hattı ve 34 kilometre yağmursuyu hattı döşedik. 155 yeraltı derin su kuyusu aktif durumda. 15 yeni içmesuyu kuyusunun sondajını yaptık. 10 kuyu çalışması daha yapılacak. 2024’te 170 milyon metreküpün üzerinde su, 147 milyon metreküp atıksu arıttık. İçmesuyu arıtma tesislerinin kapasitelerini artırırken, yeni atıksu arıtma tesisleri de yaparak Marmara Denizi’ni koruma altına almaya çalışıyoruz” dedi.

“Günü kurtaran değil, geleceği kurtaran politikalar izleyeceğiz”

‘Yeniden Yeşil Bursa’ anlayışını her alanda ortaya koyduklarını belirten Başkan Bozbey, Nilüfer Çayı’nın tertemiz akmasını mutlaka sağlayacaklarını anlattı. 4-5 mahallenin Nilüfer Çayı’na giden atık suyunu da toparladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, derelerde de denetim çalışmalarını başlatacaklarını ifade etti. Mobil hava kalitesi izleme ağını kurduklarını hatırlatan Başkan Bozbey, Türkiye’de ilk kez dijital dönüşümlü stratejik gürültü haritaları yayınladıklarını belirtti. 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ile kentsel dönüşüm ve ulaşım planlamasını birlikte yürüttüklerini açıklayan Başkan Bozbey, şunları söyledi;

“Kentsel dönüşümle birlikte 3 yeni yolun açılması söz konusu. Ata Bulvarı’nın Tayyip Erdoğan Bulvarı’yla birleşmesi mümkün olacak. Ankara Yolu’nun kuzey kısmında yeni bir yol açıyoruz. Güney Yolu’nu tekrar tartışacağız. Deprem konusunda sismik haritalar oluşturuluyor. Alüvyon yoğunluklu bölgelerin hızlı bir şekilde sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Altınova-Beşyol, Karapınar-Değirmenönü, Altıparmak-Merinos arası gibi bölgelerde dönüşüm çalışmaları sürüyor. İtfaiye teşkilatımızı güçlendiriyoruz. 61 milyon liralık bedelle 7 yeni araç aldık. 9 yeni aracın da ihalesini yaptık. Önümüzdeki yılın başında filomuza dahil edilecek. Motivasyonumuz son derece yüksek. Bilimsel veriler eşliğinde iş yapıyoruz. Dalgalı denizlerde Bursamızı menzile ulaştıracak planlarımız ve projelerimiz hazır ve onları uygulamaya başladık. Günü kurtaran değil, geleceği kurtaran politikalar izleyeceğiz. Bursa’nın hakkına sahip çıkacağız. Bursa’nın hakkını koruyacağız. Bursa’yı hak ettiği değere ulaştıracağız. Hep birlikte yapacağız.”

Şirketlerin borcu bir yılda azaldı

Başkan Bozbey, Belediye iştiraki BUSKİ’nin ciddi bir tahribatla karşı karşıya bırakıldığını anlattı. BUSKİ dosyasının, Türkiye’nin en büyük yolsuzluk dosyalarından bir tanesi olduğunu belirten Başkan Bozbey, “BUSKİ, 9 iştirakin içerisinde BURULAŞ ile beraber en kötü pozisyondadır. Yargıya taşınmış belediyeler içerisinde en büyük yolsuzluğun olduğu kurumdur. Bunu yargıya biz taşıdık. Üstü örtülmüş, ilgililer hakkında karar alınmamış. Sadece 3-4 kişi tutuklanmış. Müfettiş raporları niye uygulamaya geçmemiş? 600’ün üzerinde kişi bu konuyla yargılanıyor. Bütün bunlar, kurumu mali ve kurumsal açıdan derin bir krizin eşiğine getirmiştir. Bizler, bu değerli kurumumuzu yeniden ayağa kaldırmak, halkımıza hesap veren, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıyı inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Döviz üzerinden gereksiz harcamalarla BUSKİ’nin bütçesi ciddi şekilde dengesiz hale getirilmiş. BUSKİ’nin dış borcu 359 milyon 500 bin Euro. Biz göreve geldiğimizde 8.1 milyar lira olan borcu, dövizin artmasıyla bir yılda 14.7 milyar liraya çıktı. Muhtemelen bu yılın sonunda BUSKİ’nun borcu yaklaşık 25 milyar liraya çıkacak” dedi. Bozbey, “Bir yılda Büyükşehir’in borcunda yüzde 15 düşüş sağladık. Bunu etkin, denetimli, açık ve şeffaf ihalelerle yaptık. İştiraklerin borcunu yüzde 19 azalttık. Ancak BUSKİ’nin borcu yüzde 55 artmış durumda” dedi.

“Bursa gülümsüyor, Bursasporumuz yeniden yükseliyor”

Bursa’nın en büyük markası Bursaspor’un, şampiyonlukla birlikte yeniden ayağa kalktığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Başkan Enes Çelik ve yönetimini, teknik kadroyu, futbolcuları ve taraftarları tebrik etti. Bu başarının herkesin ortak zaferi olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Bursasporumuzun şampiyonluğunu gönülden kutluyorum. Bu birliğin, beraberliğin, kimseyi ötekileştirmemenin karşılığıdır. Şimdi hedefimiz Süper Lig. Bu yolda maddi manevi her zaman takımımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bursa gülümsüyor, çünkü Bursasporumuz yeniden yükseliyor” diye konuştu.