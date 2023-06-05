Pamuk ve tahılda maliyetler düşecek, rekolte artacak

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Tarım alanında ürün verimliliğini artırmak adına yapılan kimyasal menşeili gübreleme işlemi, kontrolsüz gerçekleştirildiğinde uzun vadede asitleşen toprağın niteliğinin bozulmasına, verimliliğin azalmasına yol açıyor. Bununla birlikte zehirli maddelerin çoğaldığı toprakta ağır metal kalıntıları görülürken, yanlış kullanımıyla hem rekolteyi düşüren hem de tarımsal ürünlere nüfuz ederek insan sağlığını tehdit eden gübre, çiftçiler açısından da önemli bir maliyet oluşturuyor. Yaşanan soruna çözüm bulmak amacıyla harekete geçen MEÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Ayaz’ın 2 yıllık laboratuvar çalışmaları sonuç verdi. Geliştirdiği biyoteknolojik gübreyi pamuk, silajlık mısır, arpa ve buğday ürünleri üzerinde deneyen Ayaz, ürün çeşidine göre yüzde 20 ile 70 arasında rekolte artışı elde edildiğini bildirdi.

Projede Tarsus Belediyesi, Birleşmiş Milletlerle ortak çalışan dernekler ve bitki biyoteknologları ile beraber çalıştıklarını anlatan Doç. Dr. Furkan Ayaz, “Pamukta yüzde 40, silajlık mısırda yüzde 20, arpada yüzde 40, buğdayda ise yüzde 60 civarında rekolte artışına ulaşıp, bu ve benzeri şekilde yüzde 70'e varan artışlar tespit ettik. Moleküler mekanizma üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Projenin nihayete ermesiyle birlikte tarımın gübre alanındaki dışa bağımlılığının sona erebileceğini vurgulayan Ayaz, “Çalışmamız aşırı gübreleme nedeniyle toprağın yorulması ve zehirlenmesinin önüne geçecek. Kendi doğal gübremizi üretmemiz, çiftçimizin maliyetlerini de düşürecek. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Tarım Bakanlığı ile projeler geliştirerek, Türk tarımında rekolte artışını sağlayıp, maliyeti en aza indirmeyi hedefliyoruz. Dünyada değişen iklim koşullarını ve pandemiyle birlikte lojistik sektöründe yaşanan maliyet artışlarını önlemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.