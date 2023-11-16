Peak Point gözünü Avrupa’ya dikti

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep’te 2023 yılında 2 firmanın birleşmesiyle kurulan Peak Point Enerji, güneş enerji sistemleri başta olmak üzere yenilenebilir enerjinin her alanında faaliyet gösteriyor. 2 bin metrekarelik alan üzerinde üretim yapan firma işletmesine kurduğu 500 KW’lık çatı GES’le yeşil üretim yapıyor. Firma kurucusu Yılmaz Koca, yaklaşık 10 yıldır güneş enerjisi alanında çalışmalar yaptıklarını anlattı. 10 yıllık tecrübe ve bilgilerini Peak Point’e taşıdıklarını aktaran Koca, “Güneş enerjisinde Avrupa’ya karşı rekabet edilmeyecek bir üstünlüğümüz var. Enerji ihtiyacı günden güne artıyor ve biz de bu kaynağı kullanmak istiyoruz. Stratejik üstünlüğü ele geçirmemiz lazım. Biz de bu alanda panelleri taşıyan tarafını üstlendik. Bunlarla ilgili hem arazi hem de çatı GES’ler ile solar carport ile ilgili çalışmalarımız var” dedi.

“2024’te yatırımlarımız devam edecek”

Deneyimli bir Ar-Ge ekipleri ile alanlarında hem yeniliklere imza attıklarını hem de sorunlara hızlı çözüm geliştirdiklerini dile getiren Koca, “Bu alanda yatırımlarımız devam edecek. Yatırımlarımızın ilk ayağı 5 milyon TL’lik kapasite artırımı ve yeni makine oldu. Bu süreç içerisinde artacak. Bu makineyi besleyecek farklı makinelerin planlamasını da yaptık. 2024 yılı içerisinde diğer makine yatırımlarını da hayata geçireceğiz. Daha önce bin metrekarelik bir alan üzerinde yapıyorduk yeni yatırımla bunu 2 bin metrekareye çıkardık. Piyasada fason üretimler de yaptırıyoruz. Ürettiğimiz yüzde 40’ı kadarını dışarıdan tedarik ediyoruz. Biz projelendiriyoruz. Projelendirdiğimiz ürünü tedarikçi firmalarımıza sunuyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bölgesel ihtiyaçlara göre projeler hayata geçirip, üreticilere ürünler sunuyoruz. Çatı için ürettiğimiz konstrüksiyonları ise Türkiye’nin her bölgesine gönderiyoruz” diye konuştu.

“Çin’den daha avantajlıyız, Avrupa’ya ürün yollayacağız”

Hedeflerinin Avrupa pazarı olduğunu anlatan Koca, ülke lokasyonu olarak dünya lideri olan Çin’den daha avantajlı bir konumda yer aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Lojistik anlamında Avrupa’ya Çin’den daha ulaşılabilir bir durumdayız. Bunun yanında Çin’in hedefi çoklu mal satarak sürümden kazanmak. Bizim işlerimiz ise daha çok proje bazlıdır. Projeye özgün çalışma ve ona özgü statik değerlendirme yapılır. Kalite olarak Çin’den çok daha iyi ürünler üretiyoruz. İletişim anlamında da daha avantajlı durumdayız. Buradan 5-6 saat sonra Avrupa’daki yatırımcıyla gidip yüz yüze görüşme şansımız var. Avrupalı bizim üretim alt yapısını ve güvenirliliğimizi biliyor ve tanıyor. Biz de yeni bir yol açarak Türk ürünlerinin Avrupa’daki saygınlığını artırmak istiyoruz. Bizden sonra sektörümüzde bu pazara girmek isteyen üreticilere de öncülük etmek istiyoruz. Dünyada bu işi yapan en iyi firmalarla kalite anlamında rekabet edebilecek bir seviyeye gelmeyi amaçlıyoruz. Ülkemiz adına müşterilerimize gururla ulaştırabileceğimiz ürünler üreteceğiz. Bunun için ihracata yönelik bağlantı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Kalitemizi günden güne artırıp katma değeri de artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Müşterilerimize siz panelinizi getirin biz her alanda taşırız diyoruz. Denizin üstüne, çatıda, arazide her yerde taşırız.”