Polisan Holding’ten üniversiteli ve yeni mezun gençlere uzun dönem staj imkânı

KOCAELİ/GÜNDEM

Polisan Holding PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı, başarılı ve yüksek potansiyelli gençlerin önceden saptanarak ve geliştirilerek, geleceğin yetenek ihtiyacı havuzunun oluşturulmasını hedefliyor. Üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer yolculuklarında fırsat sunan Polisan Holding, Uzun Dönem Staj Programı kapsamında üniversite öğrencilerine gelişimlerine yönelik projelerde rol vererek gençlerimizin teorik eğitimde öğrendiklerini, şirket kültürü ve işletme dinamikleri içerisinde deneyimlemelerine olanak sağlıyor.

Program kapsamında İstanbul genel müdürlüğünde 3, Dilovası fabrika tesislerinde 8 olmak üzere toplamda 11 genci uzun dönem staja başlatan Polisan Holding, İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin yanı sıra Kocaeli bölgesindeki öğrencileri de programa dahil ediyor.

Uzun Dönem Staj Programıyla İstanbul ve Kocaeli’ ye öncelik sağlanacak

Polisan Holding’in PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı ile başlıca hedeflerini anlatan Polisan Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Mahmut Temiz; “Uzun dönem staj programı sürecinde stajyer alımlarında İstanbul ve Kocaeli bölgesindeki gençlerin programa dahil edilmesini, bölgesel iş olanaklarının artırılmasını ve ekonomik kalkınmaya doğrudan katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Mahmut Temiz, staj programının ayrıca genç yeteneklerin profesyonel iş yaşamına hazırlanmalarına destek olarak nitelikli iş gücü oluşturulmasına fayda sunacağını, verilen teknik ve kişisel gelişim eğitimlerinin gençlerin bireysel ve toplumsal kalkınmalarına da katkı sağlayacağını belirtti.

Adaylar Kariyer.net’te açılan ilanlarla başvuru yapabiliyor

PoliGenç Uzun Dönem Staj Programının aday seçim sürecini de tanımlayan Temiz “Kariyer.net üzerinden açtığımız ‘PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı’ ilanlarına gelen başvuruları değerlendirdikten sonra IK mülakatlarını gerçekleştiriyoruz. Mülakatı aşan gençlerimize İngilizce, Genel Yetenek ve Kişilik Envanteri testleri uyguladıktan sonra değerlendirme sürecinin ardından doğru birimlere yerleşmelerini sağlıyoruz” dedi.

Hedef, Altı ayda Mesleki Açıdan donanımlı gençler yetiştirmek

Polisan Holding’in altı aylık bir süreci kapsayan PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı, Endüstri, Kimya, Çevre, Makine, Metalurji ve Malzeme Mühendislikleri ile Üniversitelerin Kimya, İşletme, İktisat, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret, Denizcilik ve Lojistik gibi bölümlerdeki gençleri hedefliyor.

Zamanla daha fazla genç yeteneğe ulaşılacak

Mahmut Temiz, “Yeni başladığımız Polisan Holding PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı ile gelecek yıllarda da üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer yolculuklarında eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Gençlere kimya üretim süreçleri, satış pazarlama, proje yönetimi, tedarik zinciri ve finans gibi birçok fonksiyonda projelerimizde yer vererek teorik ve pratik gelişim süreçlerine katkı sağlamak ve daha fazla genç yeteneğe ulaşmak en önemli önceliğimiz” dedi.