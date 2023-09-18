Raylı sistemler sektörü Eskişehir’de buluşacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

19-21 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Rail Industry Show; Raylı Sistemler Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesinde raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışından 60’ın üzerinde katılımcı boy gösterecek.

Fuar ile eş zamanlı olarak yapılacak olan “BİG 3” zirve programının sektöre yön vereceğini açıklayan Modern Fuarcılık Genel Müdürü Moris Revah, programda yerlileşme, yapay zeka ve raylı sistem toplu taşımalarında sürdürülen ve yapılması planlanan projeler sektör yetkililerince anlatılacağını söyledi. Zirve programının ana konu başlıklarının raylı sistemlerde etki finansmanı, yapay zeka ve teknolojiler ile üretim ve ticaret olacağını belirten Revah, “Program dahilinde yurt dışından gelecek olan alım heyetleri, delegasyon ve yabancı ziyaretçiler Eskişehir’e ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacaktır. Modern Fuarcılık A.Ş. organizasyonu olan Rail Industry Show’da çeken çekilen araçlar, altyapı ve üst yapı teknolojileri, hafif raylı sistem araç ve gereçleri, yolcu bilgilendirme sistemleri ve raylı sistemlerde ki son gelişmeler ziyaretçiler ile buluşacak. Fuar süresince fiziksel ve on-line olarak B2B hizmeti katılımcılar ve ziyaretçilere sağlanacak” dedi.