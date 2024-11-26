Sakarya Büyükşehir 7 ayda 435 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Son yağışların Sapanca Gölü başta olmak üzere su kaynaklarına can olduğunu ifade eden Alemdar, “Yılın ilk kar yağışı ile birlikte su kaynaklarımızda yükseliş ivmesi başladı. Biz de su kaynaklarımızı korumak adına 7 ayda 435 milyon liralık altyapı yatırımı yaptık. Şehrimiz su kaynaklarını ve doğasını korumaya devam edeceğiz” dedi.

Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle 7 ayda hayata geçirilen çalışmalar kapsamında şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına 160 bin metre içme suyu, 42 bin metre kanalizasyon ve 21 bin metrelik yağmur suyu hattı inşa edildiğini ifade etti.

Yağışlarla birlikte Sapanca Gölü başta olmak üzere su kaynaklarına bereket olduğunu da ifade eden Başkan Alemdar, 5 milyon lira olan dev yatırımların yanı sıra son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü’nde de su seviyesinin yükselişe geçtiğini belirtti.