Sakarya Büyükşehir, ulaşım filosunu 23 çevreci otobüsle güçlendiriyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, biri yüzde 100 elektrikli olmak üzere 23 son teknoloji otobüs ile 1 adet metrobüsü düzenlenen bir törenle ulaşım filosuna kattı. Yoğun katılımla gerçekleşen törene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ve Ali İnci, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri, bürokratlar, OTOKAR yetkilileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

12 metre uzunluğunda 74 yolcu kapasiteli otobüsler klima sistemi, ABS, ASR, kapı sıkışma önleyici teknolojileriyle ulaşım filosunu yeni bir seviyeye taşıdı. Ayrıca basamaksız, alçak tabanıyla iniş ve binişlerde rahatlık sunan otobüslerden yüzde 100

elektrikli olan Kent LF ise sıfır emisyonla, sessiz ve konforlu şekilde tek bataryayla 300 kilometre menzile yolcu taşıyacak. Filoya katılan metrobüs ise belirlenecek güzergahta güvenli ve hızlı ulaşım sağlayarak şehir ulaşımında bir ilk olacak.