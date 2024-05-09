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Sanayici Osmalı ailesinin acı günü

Bora Çelik Şirketler Grubu kurucularından Ahmet Osmalı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Sanayici Osmalı ailesinin acı günü
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ESKİŞEHİR

Bora Çelik Şirketler Grubu kurucularından Ahmet Osmalı yaşamını yitirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Bora Mehmet Osmalı, Fournil Bakery sahibi Funda Osmalı ve Tayfun Mert Osmalı’nın babaları Ahmet Osmalı’nın vefat haberi Eskişehir iş çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Ahmet Osmalı’nın cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze törenine AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti MKYK üyesi Ali Demirel, AK Parti eski Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın yanı sıra sanayi ve iş çevrelerinden isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve kederli ailesine baş sağılığı diliyoruz.

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