Kahramanmaraş Belediyesi'nden 650 milyon TL'lik ulaşım yatırımı

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Onikişubat, Önsen bölgesinde kalıcı konutlara ve inşa edilecek şehir hastanesine ulaşım sağlayacak yeni güzergâhta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “2 bulvar ve bağlantı yollarında çalışmalarımız sürüyor. Toplam 2 kilometrelik bir çalışma. Bulvarlarımızın genişliği 35 metre. Bu yatırımımızın toplam maliyeti 20 Milyon TL. Bu yıl ilçelerimizde toplam 150 kilometre asfalt ve sathi kaplama ile 200 bin ton yama çalışması yapacağız. 2024 yılında şehrimizde toplam 650 Milyon TL’lik yol yatırımı kazandıracağız” dedi. Başkan Görgel konuşmasının devamında Merj-kez Dulkadiroğlu ilçesindeki asfalt çalışmalarının 14 Mayıs’tan itibaren yoğunlaşacağını belirtti.

Yaya ve araç trafiğinde konfor ve güvenliği artırmak için ulaşım yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni gelişim bölgelerinden Önsen’de TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutlara ve bölgeye kazandırılacak yeni şehir hastanesine ulaşım sağlayacak yeni güzergâh açıyor. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 2 kilometrelik yeni güzergâhta zemin hazırlıkları hızla devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler aldı. Saha ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizde yeni yerleşim alanları oluşturulmaya başlandı. Sağlıklı imar çalışmalarıyla şehrimizi genişletmeye devam edeceğiz. Böylece konut arzını artırarak kiralardaki artışa da bir çözüm bulmuş olacağız” cümlelerini kaydetti.

Toplu konutlar ve hastane için 2 yeni bulvar

Başkan Görgel açıklamalarının devamında, “Şehrimizin yeni gelişim alanlarından bir tanesi de Önsen bölgesi. Bölgeye kazandırılan yeni kalıcı konutlar ve inşa edilecek şehir hastanesi ile ilerleyen zamanlarda Önsen’in 200 bine yakın nüfusa ulaşması öngörülüyor. Tabi bizler de burada ulaşım altyapısını güçlendirmek için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. 2 bulvar ve bağlantı yollarında çalışmalarımız sürüyor. Toplam 2 kilometrelik bir çalışma. Bulvarlarımızın genişliği 35 metre. Bu yatırımımızın sadece yol açım maliyeti 20 Milyon TL. Aynı zamanda altyapılar da bu güzergahlardan geçecek. Bölgenin düzenli yerleşimine önemli katkı sağlayacak bir yatırım” ifadelerini kullandı.

2024’te 150 kilometre asfalt ve 200 bin ton yama

11 ilçenin tamamında ulaşım yatırımlarının artarak devam ettiğini açıklamalarına ekleyen Başkan Görgel, “11 ilçemizin tamamında ulaşım yatırımlarımız devam ediyor. Bu yıl ilçelerimizde toplam 150 kilometre asfalt ve sathi kaplama ile 200 bin ton yama çalışması yapacağız. Bunun yanı sıra toplu konutlar, yeni bulvarlar ve sanayi bölgemizde de 20 kilometrelik yeni yol açma çalışmamız olacak. 2024 yılında şehrimizde toplam 650 Milyon TL’lik yol yatırımı yapacağız. Maddi kaynaklarımızı artırdıkça inşallah yatırım miktarımızı da artıracağız. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerimizden Dulkadiroğlu’nda da çok ciddi projelerimiz var. Özellikle altyapı yenileme noktasında projelerimiz sürüyor. İkinci bir maliyet oluşturmamak için altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt uygulamalarına başlayacağız. Bunun için bir planlama yaptık. 14 Mayıs’tan itibaren Dulkadiroğlu ilçemizde de yol çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” ifadelerini kullandı.