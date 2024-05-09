Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in büstü düzenlenen törenle açıldı

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in ilk 5 yıldızlı oteli olan Anemon Otel’in Kurucusu İsmail Akçura, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e vefa örneği sergiledi. Akçura otel girişine Büyükerşen’in büstünü yaptırarak büst kaidesinde, “Eskişehir’de ilk kez 5 yıldıza sahip olan bu otel, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in manevi destekleriyle yapılarak Eylül 2004’te törenle açılmıştır” sözlerine yer verdi.

Büstün açılışı için otel bahçesinde düzenlenen törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve çok sayıda davetli katıldı.

Anemon Oteli kurarken Yılmaz Büyükerşen’in kendilerine manevi anlamda çok büyük destek sağladığını ifade eden İsmail Akçura, “Böyle bir otelin o zamanlar Eskişehir’de çok iyi çalışmayacağı endişesini taşıyorduk. Sayın başkan bize moral vermeseydi bu oteli yapamazdık. Sayın başkan Eskişehir Belediye Başkanlığını bıraktığında çok üzüldük. Kendisine minnet ve şükranlarımı ifade etmek için otelin önüne kendisinin bir büstünü koymak istediğimi ve bunun için bana izin vermesini istedim, sağ olsun beni kırmadı” ifadelerini kullandı.

İsmail Akçura’nın gösterdiği vefadan dolayı minnet duyduğunu ileten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Çok değerli İsmail Akçura dostumuz bana ben görevden ayrıldıktan sonra böyle bir hizmet yapacağını söylediği zaman hayır dedim. Ama kendisi ‘Bu benim vefa borcum’ dedi ve yapacağını söyledi. Demek ki insanlar bir şeyler yaparlarsa kendilerinden evvelkileri düşünürlerse, onu da düşünenler çıkıyor. Buda bizim toplumumuza bir örnek teşkil etmeli diyorum. Bütün kalbimle Sayın İsmail Akçura’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anemon Otel’inin Eskişehir’de birçok kişinin, sivil toplum kuruluşlarının buluşma olduğunu söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Anemon Otel Eskişehir’in simgelerinden biri oldu. Birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Eskişehirlilerin yaşadığı pek çok güzel günü bu otelde taçlandırdık. Burası hepimizde güzel anılar bıraktı. Ben bu vesileyle hem değerli İsmail Akçura’ya hem de çınarımız, şansımız, bizim her şeyimiz, çok kıymetli Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen hocamıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen törende kesilen kurdelenin ardından büstün açılışı gerçekleşti. Açılış sonrası Belgesel Yapımcısı ve Yönetmen Nebil Özgentürk’ün Yılmaz Büyükerşen’in hayatını konu aldığı belgeselin gösterimi yapıldı.