Hugo Boss, Future Summit’te 300 öğrenciyi ağırladı

İZMİR / EKONOMİ

Hugo Boss Tekstil Sanayi İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, tekstil mühendisliği, endüstri mühendisliği, moda tasarım, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencileri başta olmak üzere pek çok bölümden öğrenci büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik, Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya’nın “Cesaretle Geleceğe” adlı sunumuyla başladı. Ardından öğrenciler ilgi alanlarındaki departmanları daha yakından tanıma fırsatı yakalamak ve akıllarındaki soruları paylaşmak için farklı departmanların yöneticileriyle bir araya geldi. Etkinlik, iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık konulu paylaşımla son buldu. İstanbul, İzmir, Denizli ve Manisa gibi illerdeki üniversitelerin öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca sektördeki iş fırsatları ve iş dünyasının dinamikleri de konuşulan konular arasındaydı.

Bin 500 öğrenciye burs

5 bin 100’ün üzerinde çalışana ev sahipliği yapan Hugo Boss Tekstil Sanayi kurulduğu günden bu yana toplamda 23 bin öğrenciyle kariyer etkinliklerinde bir araya gelirken, bin 500’den fazla öğrenciye de burs desteği verdi. Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Hugo Boss Tekstil Sanayi bölgenin en büyük yabancı yatırımcıları ve işverenlerinin arasında yer alıyor. Üretim tesisi ayrıca, yıllık 7 milyonu aşan üretim kapasitesiyle, Hugo Boss Grubu’nun ana pazarı olan Avrupa için en önemli üretim merkezi konumunda bulunuyor.