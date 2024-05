Sanport Poliüretan Sünger, otomotiv ve medikale yönelecek

Takip Et

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Sandino Ofis Mobilyaları ve Sanport Poliüretan Sünger Kayseri OSB’deki tesislerinde hem çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan her türlü mobilya ve donanımını üretiyor hem de sandalye ve koltuk süngeri üretiyor.

Her iki markanın da Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yapan Mustafa Ok, Sandino’da aylık 4 bin 500 parça ürün ürettiklerini ve üretimin de yüzde 50’sini ihraç ettiklerini söyledi. Mustafa Ok, ayrıca, ürün gamında çalışma sandalyeleri masaları, personel ve makam koltukları ve masaları ile vip gruplar yer aldığını ve hastaneler, sağlık kuruluşları, resmi daireler ve eğitim kurumları gibi kamu kurumlarından, özel sektörde hizmet veren işletmelere kadar gelen talep doğrultusunda proje bazlı ofisler tasarladıklarını, müşterinin tarz ve beğenisine göre ofisin tüm donanımlarını karşılayacak şekilde çalıştıklarını söyledi.

1990 yılından bu yana faaliyette olan Sandino’nun yanı sıra 2016 yılından bu yana da sünger tesisini faaliyete geçirdiklerini paylaşan Mustafa Ok, Sanport Poliüretan Sünger tesisleriyle kapasite bakımından Türkiye’deki ilk üç üreticiden biri olduklarını söyledi.

Mustafa Ok, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim faaliyetlerini sürdüren sünger tesisiyle ilgili, “Sanport Poliüretan Sünger tesisimiz toplamda 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve günlük 2 bin adet sandalye ve koltuk süngeri üretiyoruz. Firmamızı 2016 yılında kurduk ve uzun vadede medikal ve otomotiv sanayine yönelmeyi hedefliyoruz. Şu anda Tunus, Azerbaycan ve Cezayir'e ihracatımız var. Ancak daha çok iç piyasadayız. En önemlisi ise Türkiye’de sektörümüzde kapasite bakımından ilk üç üretici arasındayız” açıklamalarında bulundu.