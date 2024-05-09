DSO, e-ihracat için İş Kur ile protokol imzaladı

EKONOMİ / DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilen “DSO E-ihracat & İhracat İstihbarat Akademi” adlı proje ile DSO Akademi’de devam eden ücretsiz E-İhracat eğitimlerinin kapsamının genişletilecek.

Projenin uygulanması çerçevesinde, e-İhracat Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti için kursiyer bulmak üzere Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunanlarla irtibata geçilecek, bu kişiler proje hakkında bilgilendirilecek ve projenin duyurulması üzerine çalışmalar yürütülecek. Mayıs sonu itibariyle eğitimleri tamamlanacak olan proje kapsamında toplamda 140 katılımcıya, 12 günlük E-ihracat eğitimleri Denizli Sanayi Odası tarafından verilecek. Ayrıca, İhracat İstihbarat Hizmeti için seçilen Temmuz-Ağustos aylarında 3 tam gün halinde verilmesi planlanan eğitimlere toplamda 60 kişinin katılması hedefleniyor. Bu eğitimler aracılığıyla katılımcı firmaların dış ticaret elemanlarının ve yöneticilerinin dünyadaki hiper rekabet dönemine uyum sağlamaları için mesleki uzmanlıklarının ve niteliklerinin geliştirilmesi, böylece firmaların hedef pazarların tespiti yöntemlerini öğrenmeleri, ihracat pazarlaması için bilgi sistemleri ile tanışmalarının sağlanması, ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Verimlilik Çalıştayı hazırlıkları devam ediyor

Öte yandan DSO’nun kent sanayini daha verimli hale getirmek için önümüzdeki aylarda düzenleyeceği Verimlilik Çalıştayı’nda hazırlıklar devam ediyor. İş Kur ile imzalanna protokolün ardından açıklamalarda bulunan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, “Verimlilik Komisyonumuzun yürüttüğü çalışmaları çok önemsiyoruz. Ancak yapılan işlerin sanayiciye aktarılması oldukça önemli. Bizlerin amacı buradaki çıktıların, yapılan çalışmaların sonuçlarının üyelere aktarılması. Üyelerimizin bu çalışmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Denizli Sanayisini daha verimli hale getirmek için uğraşıyoruz. Tek gayemiz Denizli sanayisinin verimliliğinin artırılması” diye konuştu. Kasapoğlu, gerçekleştirilecek çalıştayın ardından oluşacak eylem planını kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.