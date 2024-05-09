Sakarya Büyükşehir, trafik haftasında farkındalık oluşturacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği “Hayatla Yarışılmaz” isimli bu tur, 12 Mayıs Pazar günü Demokrasi Meydanı ve Sakarya Millet Bahçesi arasında gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’da başlayacak olan turda yüzlerce Sakaryalı bisikletleriyle, trafik güvenliği için şehre ve Türkiye’ye önemli bir mesaj verecek. Ayrıca tur sonunda Millet Bahçesi’nde 10 katılımcıya çekilişle bisiklet hediye edilecek.

Bisiklet Şehri Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğini önemseyen her bir vatandaşımızı pazar günü düzenleyeceğimiz bisiklet turuna bekliyoruz. Sakarya’mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, bisikletli turizme can vermek için etkinliklerimize ara vermeyeceğiz. Pazar günü de hem güvenli trafik hem de sağlık için pedal çevireceğiz” denildi.