Azkarbon, güneş paneli ve şarj istasyonu kurulumuna da başladı

İZMİR / EKONOMİ

AZKarbon Şirket Direktörü Orçun Ersayın, İnci Holding bünyesinde, “dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık” felsefesi ile Türkiye’nin ilk dijital sürdürülebilirlik platformu olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Müşterilerimize geniş ürün bir yelpazesi sunuyoruz. A’dan Z’ye yeşil dönüşümü ve değişimi teşvik eden bu ürünlerimize ek olarak elektrikli araç şarj istasyonu ve güneş paneli kurulumu gibi yenilikçi hizmetlerimizle de tüketicilerin hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlamasına yardımcı oluyoruz” dedi.

Çevresel etkileri azaltmak ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelmek amacıyla elektrikli araçların önemli bir alternatif olarak öne çıktığını belirten Ersayın, “Bu araçların yaygın olarak kullanılabilmesi için etkin bir şarj altyapısının oluşturulması kaçınılmaz hale geldi. Bu noktada elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu, sadece bireysel kullanıcılar için değil aynı zamanda toplu taşıma şirketleri, iş yerleri ve belediyeler için de stratejik bir öneme sahip” diye konuştu.

Güvenilir, kolay ve hızlı şarj istasyonu kurulumu

Şimdilik şarj istasyonu kurulum hizmetini İstanbul ve İzmir’de verdiklerini ifade eden Ersayın, bu istasyonların başarılı bir şekilde kurulabilmesi için birçok düzenlemeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ersayın, “Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulum süreci, öncelikle yerel yönetmeliklere uygun izinlerin alınmasıyla başlıyor. Ardından istasyonun kurulacağı yerin belirlenmesi ve planlanması, enerji ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi, güvenli elektrik tesisatının kurulumu, uygun şarj ünitelerinin seçimi ve montajı gibi birçok aşamadan oluşuyor. Farklı ihtiyaçlara uygun elektrikli araç şarj istasyonları da ürün gamımızda yer alıyor” dedi.

Güneş paneli kurulumu ile tasarruf etme fırsatı

Bir diğer yenilikçi hizmetlerinin de anahtar teslim güneş paneli kurulumu olduğunu vurgulayan Ersayın, “Çatıya profesyonelce kurulan güneş panelleri çevre dostu enerji üretimine olanak tanırken, aynı zamanda enerji maliyetlerinden tasarruf etme fırsatı sunuyor. Güneş paneli kurulum hizmetini, ücretsiz ön fizibilite, birden fazla teklif toplama, montaj ve dağıtım anlaşması gibi adımlarla kullanıcıların ihtiyaçlarına göre veriyoruz” diye konuştu.