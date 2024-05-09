'Üretici yetiştirdiği hayvanın etini lokantada yiyemiyor'

EKONOMİ / ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi ile Kumluca TSO ve Kumluca Ticaret Borsası işbirliği ile bu yıl 27. Düzenlenen Türkiye’nin ilk tarım fuarı olan Hasyurt Tarım Fuarı’nda, Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber’in moderatörlüğünde ‘’Söz Çiftçide Paneli’’ düzenlendi. Yetiştiricisi Ali Ertuğ, “Kendi yetiştirdiğimiz hayvanın etini lokantada yiyemiyoruz” dedi.

Panele katılan genç çiftçiler, üretirken yaşadıkları zorlukları anlatırken, tarım sektörüne verilen desteklerin yetersizliğinden söz etti.

Yaş sebze üreticisi Asiye Akkaya, tarımdaki üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti. Akkaya, ‘’Biz üretiriz, doğamızda üretmek var ama artan maliyetlere artık dayanamıyoruz. İşçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. İşçilik maliyetleri sürekli artıyor. Çiftçi bilinçlenmeli, biz artık birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Çobanlar da dertli

Çoban Ali Ertuğ da, hayvan yetiştiriciliğinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Çok dertli olduklarını ifade eden Ertuğ, şunları kaydetti:

‘’Biz hayvan yetiştirmek istiyoruz ama engelimiz çok. Su yok, meramız yok, sigortamız yok. Çobanlar küçükbaş hayvancılığı bırakıyor. Geçenlerde bir çoban arkadaşımız elindeki tüm hayvanları değerinin çok altında elden çıkardı. Sosyal güvencemiz yok. Kazancımız kurtarmıyor. Kurbanlık besleyip satalım diyoruz yem masrafına yetişemiyoruz. Maliyetler yüksek ama malı değerinde satamıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanın etini lokantada yiyemiyoruz.”

Ziraat mühendisi üretici Mehmet İğneli de, üreticinin masraflarının tarlanın icardan başladığına dikkat çeken İğneli, ‘’Bizim masraflarımız tarlanın icarından başlıyor, katlanarak da devam ediyor. Gelirler giderlerimizi karşılamıyor. Devlet tarıma destek vermeli. Çiftçi, üretici olmazsa insanlar aç kalır. İthalat yapmak zorunda kalırız” diye konuştu.

Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan ve eşinin işi nedeniyle tarım sektöründe çalışmaya başlayan Seher Varoğlu, “Önce eşimi, sonra bu toprakları çok sevdim. Siyasal bilgiler okudum, 3 yıldır tarımla uğraşıyorum. Tarlanın soğuğu zor, fırtınası, yağmuru zor, işçi çalıştıramıyorsunuz, sosyal hayatınız yok. Çiftçi olmanın zorlukları çok ama çiftçi olmaktan, üretmekten mutluyum” dedi.

Tarımsal girdi maliyetlerine yetişmekte zorlandıklarını anlatan üretici Hakan Gonur, devletin tarıma yeterli ve yerinde destekleme yapması, üretimin, üretici ve çiftçinin de değer görmesi gerektiğini belirterek, “Üretim biterse insanlar aç kalır” dedi.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, özellikle tarımsal üretimdeki örgütlenmenin eksikliğine dikkat çekerken, “Üretimden gelen gücünüz var, örgütlenin. Tarımda yaşanan sıkıntıların önemli bir bölümünü bu şekilde aşabilirsiniz” diye konuştu.

Yıldırım, panelistlere katılımları nedeniyle teşekkür etti. Panelin ardından Finike Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özdemir Ali Ekber Yıldırım ve panelistlere teşekkür plaketi sundu.