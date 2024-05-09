Çesgem Çevre, anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kuruyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Endüstriyel sektörlerin hızla geliştiği Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB)’lerdeki fabrikalar başta olmak üzere birçok sanayi tesislerinde atık su yönetimi giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Bu bölgelerdeki atık su sorunları, çevre kirliliği riskini artırıyor ve sürdürülebilir üretimi zorlaştırıyor.

Ancak özel arıtma sistemleri ile firmaların bu zorluğu aşmasına yardımcı olan Çesgem Çevre, sanayi bölgelerindeki fabrikaların atık su sorununa etkin çözümler sunarak çevre dostu bir geleceğe katkı sağlıyor. Firmaların zorunlu ihtiyacı haline gelen atık su arıtma tesislerini kuran Konya’daki tek firma da Çesgem. Firmalar, artık diğer illerden hizmet almak zorunda kalmayacak. Çesgem, şu an 3 tesisin kurulumumu tamamlamış durumda.

Çesgem Çevre olarak arıtma sistemleri alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren firma sahibi Mustafa Selman Genç, Konya'daki endüstriyel atık su yönetimi ihtiyacını ve 15 kişilik uzman kadro ile verdikleri hizmetleri anlattı.

Mustafa Selman Genç, “Son altı ay içinde başarıyla kurulan iki tesis ile birlikte, endüstriyel atık su yönetiminde güçlü bir aktör olarak öne çıktık. Şu an 3. tesisimiz de bitmek üzere. Çesgem Çevre olarak, atık suların arıtımını sağlayarak, çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlıyor. Ayrıca, müşterilerinin istekleri doğrultusunda ileri sistem arıtma tesisleri de kurarak arıtılan suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağlıyoruz. Bu da işletmelerin üretim maliyetlerini düşürürken, sürdürülebilir bir modele geçişlerini kolaylaştırıyor” dedi.

Özellikle tekstil, yüzey kaplama ve alüminyum üretimi gibi endüstrilerin aşırı su kirliliğine neden olduğunu söyleyen Genç, “Mevcut kanunlar gereği işletmeler atık sularını direk kanalizasyona veremiyor. Organize sanayi bölgelerinin kendi arıtma tesisleri var ama bu tesislerin verimli çalışması için firmaların öncelikle kendi arıtma sistemlerini de kurması gerekli. Çünkü genel kullanımdaki arıtma tesislerine belli bir seviyenin üzerinde kirli su geldiği zaman tesis bunu kaldıramıyor ve çalışmıyor. Bu da yapılan yatırımın boşa gitmesine sebep oluyor. Çesgem Çevre olarak işletmelere kurduğumuz sistemle atık suyun ön arıtımını sağlıyoruz. Firmaların talebine göre yine ileri sistem tesisler kurarak arıtılan suyun tekrar kullanımına olanak sağlayabiliyoruz. Bu da firmaların üretim maliyetlerini düşürüyor” diye konuştu.

“1 milyon TL’nin üzerinde cezası var”

Denetimlerin sıkı olduğunun altını çizen Genç, “Hatta Çevre Bakanlığı belediyeleri ve OSB'leri denetleyerek onların bu işi takip edip etmediklerini bile kontrol ediyor. Tüm sanayi sitelerinde olan atıksular Çevre Bakanlığı ve belediyeler tarafından kontrol ediliyor.Bakanlık Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uyguluyor.

“Konya’da atık su arıtma tesisi kuran ilk ve tek firmayız”

Anahtar teslim arıtma sistemi kurulumu yaptıklarını vurgulayan Mustafa Selman Genç, “Kullanılan su miktarı ve suyun kirlilik oranına göre değişen maliyetlerle ortalama 30 bin dolara kurulum gerçekleştirebiliyoruz. Kurduğumuz sistemlerin yasal izin süreçlerini de takip ediyoruz. Ayrıca sonraki süreçlerde sistemlerin verimli çalışabilmesi için gerekli rutin kontrollerini de aksatmadan yapıyoruz. Bu anlamda Konya’da hizmet veren ilk ve tek firmayız. İhtiyacı olan firmalarımız kurulum için başka şehirlerde firma aramak zorunda kalmasın” şeklinde konuştu.