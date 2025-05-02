AOSB çamur tesisi 8 ayda devreye girecek

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) sektör buluşmaları toplantısı düzenlendi. AOSB Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğindeki oplantıda AOSB yönetim kurulu ile elektrik, orman ürünleri ve kağıt sektörlerinden sanayiciler bir araya geldi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar ve Mehmet Tosmur sanayicilerle görüş alışverişinde bulundu, sorunlarını dinledi.

Toplantıda AOSB Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin gelişimi ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Bekir Sütcü, çevreci üretim anlayışı ile hayata geçirilen çamur kurutma tesisi projesine değinerek, “Atık yönetiminde yeni bir dönem başlatacak olan çamur kurutma tesisimizin protokolünü kısa süre önce İngiltere merkezli bir firma ile imzaladık. Tesisimizin yaklaşık 8 ayda tamamlanarak devreye alınmasını hedefliyoruz” dedi.

​Kurutulan çamur enerji kaynağı olacak

Çamur kurutma tesisi ile arıtma sürecinde ortaya çıkan çamurun hacmi azaltılacak. Kurutulan çamurun lojistik ve bertaraf maliyetlerinde tasarruf sağlanacak. Tesiste kurutulan çamurun alternatif enerji kaynağı ya da tarımda toprak düzenleyici olarak değerlendirilmesi mümkün olacak.