YOSAB’da yatırımcının önü açılıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

YOSAB’ın 2’nci etabının daha aktif ve işlevsel hale gelebilmesi için düğmeye basan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, şehir plancıları, jeoloji mühendisleri, inşaat mühendisleri ve Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan heyetle imar revizyon planı hazırlanarak, altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yenişehir’in büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Özel, “Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin 2’nci etabı maalesef, etkin olarak kullanılabilen bir yer değildi. Daha önce yapılan planların araziye uygun olmadığını fark ettikten sonra burayı işlevsel hale getirmek için bir heyetle çalışmaya başladık. Plan aşamasında sona yaklaşılırken, bir yandan da sahadaki çalışmalarımızın startını verdik. Altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sonuçlandırarak yeni yatırımların ve fabrikaların temel atma törenini gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.