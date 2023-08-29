SANKO Üniversitesi kayıtlara başladığını duyurdu
SANKO Üniversitesinde, 2023–2024 akademik yılı kayıtlarının başladığı bildirildi.
GAZİANTEP - Lisans ve ön lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için Gaziantep’in yanı sıra, farklı illerden gelen öğrenci ve velilere işlemlerde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı.
SANKO Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ön kayıt formunu doldurduktan sonra sınav sonuç belgesi çıktısı ve gerekli diğer belgelerle 28 Ağustos–01 Eylül 2023 tarihleri arasında üniversite merkez binasında kayıt işlemlerini yaptırabilecek.
Kaydını şahsen gerçekleştirecek olanların kayıt takvimi
Tıp Fakültesi - 28 Ağustos Pazartesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü - 29–30 Ağustos Salı–Çarşamba,
SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü - 29–30 Ağustos Salı–Çarşamba,
SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü - 29–30 Ağustos Salı–Çarşamba,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
-Ameliyathane Hizmetleri Programı
-Anestezi Programı,
-İlk ve Acil Yardım Programı ve
-Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı - 31 Ağustos–1 Eylül.
Açıklanan tarihlerde kayıt yaptıramayan öğrencilere, bölüm ayrımı yapılmaksızın kayıt süresince (1Eylül mesai bitimine kadar) 16.00–17.30 saatleri arasına kayıt randevusu verilecek.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 28–30 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kayıt yaptıracak öğrenciler, kayıt için istenilen evraklara http://www.sanko.edu.tr adresinden ulaşabilecek.