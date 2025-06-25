SANKO Üniversitesi YÖKAK kurumsal akreditasyonu aldı

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Ankara’da düzenlenen törende SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’ya Kurumsal Akreditasyon Belgesini, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak takdim etti.

Yoğun bir izleme ve iyileştirme süreçlerinin ardından akreditasyon değerlendirmelerinin başarıyla geçerek kurumsal akreditasyon almaya hak kazandıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Henüz on iki yıllık bir üniversite olmamıza rağmen üniversite yönetimimiz, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin büyük gayret ve özverili çalışmaları neticesinde önemli bir mesafe katettik” dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin üç programının da akredite olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Üniversitelerin kalitesini belirlemede önemli bir ölçüt olarak nitelendirilen Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından aldığımız kurumsal akreditasyon ile eğitim kalitemizin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha kanıtlamış olduk.

Öğrencilerimize mezuniyette verdiğimiz diplomanın yanında diploma eklerinde üniversitemizin ve programlarımızın akreditasyonu ile Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanım hakkı elde etmemiz, üniversitemizin ve programlarımızın uluslararası alandaki itibarı ve tanınırlığını güçlendirirken, öğrencilere, mezunlarımıza ve iş dünyasına güven sağlamaktadır.”

Kurumsal akreditasyonun aynı zamanda üniversite tercihi yapacak adaylar açısından da önemli bir ölçüt olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Öğrencilerimizin tercih edecekleri üniversitenin eğitim kalitesini ve eğitimde sürdürülebilir kalite anlayışına sahip olduğunu bilerek tercih yapmaları onlara büyük avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

Hedef başarıyı sürdürülebilir şekilde geleceğe taşımak

SANKO Üniversitesi olarak; insan odaklı bir eğitim anlayışı ile eğitim öğretim kalitesi ve kurumsallaşma alanlarında her geçen yıl sürekli yükselen bir grafik ortaya koymanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bundan sonraki hedefimiz; bilimin ışığında elde edilen bu başarıyı sürdürülebilir şekilde geleceğe taşıyarak hem ulusal hem de uluslararası arenada üniversitemizin tanınırlığı adına, eğitim kalitemizi sürekli artırmaya ve bu vizyonla geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmeye devam etmek olacaktır.

Akreditasyon belgelerimizi almamızda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimize özverili çalışmaları ve kararlılıkları için çok teşekkür ederim.”

Yükseköğretim Kalite Kurulu; Türkiye’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının temel faaliyetlerini (Liderlik ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı) kurumsal düzeyde değerlendirerek ilgili yükseköğretim kurumu hakkında bir kurumsal akreditasyon kararı vermektedir. Kurumsal Akreditasyon Programı YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile gerçekleştirilmektedir.

YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu temel faaliyet alanlarında vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturmuştur; bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırmakta, izlemekte ve iyileştirmektedir. Bu bağlamda karar alma mekanizmalarına tüm iç ve dış paydaşlarının katılımını önemsemekte, öğrenci geri bildirimlerini özellikle dikkate almakta ve karar alma süreçlerine yansıtmaktadır.

YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgileri YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kamuoyuyla paylaşılmaktadır.