Sivrihisar sanayi yatırımlarıyla anılacak

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar’ın ekonomisini kalkındıracak, istihdam olanaklarını artıracak ve sanayi yatırımlarıyla bölgenin gücüne güç katacak bir vizyonla büyümeye devam ettiğini söyledi. Başkan Vekili Yüzügüllü, Sivrihisar OSB’ye yatırım yapan ve inşaatları ilerleyen firma sahipleri ile birlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Sivrihisar sürdürülebilir büyümenin simgesi olacak

Yüzügüllü, Vali Hüseyin Aksoy’a Sivrihisar organize sanayi bölgesinde devam eden inşaat projelerinin son durumu, mevcut yapılaşma ve gerçekleştirilmekte olan çalışmalar hakkında detaylı bilgi sunduklarını söyledi. Yüzügüllü “Toplantımızda Sivrihisar OSB’nin sadece ilçe ekonomisine değil, bölge ekonomisine de sağlayacağı katkılar, istihdam olanakları ve sanayi yatırımlarının geleceği hakkında verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. İlçemiz için uzun zamandır hayal edilen bir sanayi merkezi olma hedefi doğrultusunda, planlı ve titiz çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin ihtiyaçlarına uygun altyapı yatırımları, çevreye duyarlı sanayi alanları ve geleceğe dönük projelerle Sivrihisar OSB, sürdürülebilir büyümenin simgesi olacak” dedi.

Yerel halkımıza yeni iş olanakları

Başkanvekili Hamid Yüzügüllü, şu görüşlere yer verdi: “Sivrihisar OSB’nin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde binlerce kişiye istihdam sağlayarak ekonomik kalkınmanın lokomotifi olacak. Yerel halkımıza yeni iş olanakları sunmanın yanı sıra, bölgeye gelen yatırımcılarla birlikte ilçemizin potansiyeli de önemli ölçüde artacak. Bu süreç, Sivrihisar’ı sanayi yatırımlarıyla anılan ve ekonomik gücünü her geçen gün artıran bir merkez haline getirecek.”