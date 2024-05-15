'Tarım alanlarımızın işgal edilmesine izin vermeyeceğiz'

ESRA ÖZARFAT

BURSA - 543 bin kişilik nüfusuyla Bursa’nın en yoğun ilçelerinden olan Nilüfer, aynı zamanda en fazla sanayi bölgesinin de bulunduğu ilçe. Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa basınıyla buluşarak, ilçe sorunlarından ve çözüm projelerini paylaştı. Nilüfer'in artan nüfusuna değinen Özdemir, “Sanayiler, özel okullar, hastaneler Nilüfer’de. Her şeyi batıya doğru yığdığımız için kent dengesini kaybetmiş. Nilüfer ilçesi aslında yükünü gereğinden fazla almış. Bu göç talebini kısacak çözümler bulmazsak Nilüfer gelecekte mutlu kent kimliğini kaybeder. Yeni sanayi bölgeleri değil, yüksek teknoloji üreten nitelikli OSB’ler üretmek lazım. Fakat kolayına kaçıp orta teknolojiyi Karacabey’e doğru büyütmeye çalışıyoruz. Adına Teknoloji OSB desek de aslında teknolojiyle alakası olmayan, normal sanayi bölgelerinde üretilen ürünleri orada da üretmeye başlayacağız. Orada da 150-200 bin kişinin istihdamından bahsediliyor. Her yeni istihdam alanı yeni konut talebini, yeni trafik yoğunluğunu ve havanın daha fazla kirlenmesini getiriyor” dedi.

“Tarımı yeniden canlandırmak istiyoruz”

Planlama yapılmaması halinde tarım alanlarında kaçak fabrika, depo yapılaşmalarının başladığına işaret eden Özdemir, “Bunlarla ilgili kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Yeni çivi çaktırmak istemiyoruz. Nilüfer’de tarımı tekrardan canlanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz çok yüksek” diye konuştu. Özdemir şunları söyledi: “Tarım alanlarına depo yapıyor gibi başlayıp buraları fabrikaya çevirenler var. Kimsenin bu kentin tarım alanlarına saldırma hakkı yoktur. Karacabey’e kadar İzmir Yolu’nun sağlı sollu imara açılması talebi var. Çünkü buralara kaçak bina yapmışlar. Ben görürsem yıkarım, eski yapılanlarla da hukuki süreç devam eder. ‘Ben yaptım oldu’ kültüründen çıkılmalı. Tarım alanlarının işgal kuvvetlerine teslim etmemeli, birlikte mücadele etmeliyiz. Nilüfer’in yeni sanayi bölgesine ihtiyacı yok. Şu anda sanayideki doluluk oranları yüzde 70’in altında. Yüzde 30’u boş.”

“Bölgesel, bütüncül planlar yapılmalı”

Nilüfer’in bir diğer önemli sorununun kentsel dönüşüm olduğuna vurgu yapan Şadi Özdemir, “80’li yıllardan beri risk var. Toprak yapısı depremden en çok etkilenecek ilçe durumundayız. Fay hatları belli. Buna rağmen binaların kat sayısı arttırılmış, kentsel dönüşümün yapıldığı yerlerde nüfusu 3 katına arttırmışız. Yeşil alanlarda ise kişi başına düşen alan üçte bire düşüyor” açıklamasını yaptı. Özdemir, riskli bina envanter çalışması yaptıklarına, bölgesel ve bütüncül planların yapılması gerektiğine dikkati çekerek akademik odalarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürüteceklerini anlattı.