TEI’den küresel havacılığa önemli destek

ESKİŞEHİR

Küresel havacılık sektörü için önemli katkılar sunan TEI, parça imalatı ve Türkiye’nin millî havacılık motorları için yaptığı çalışmaların yanında bakım, onarım, test ve mühendislik faaliyetlerinde de başarılı çalışmalara imza atıyor. Yıllardır geniş bir portföydeki askerî motorların bakım, onarım ve mühendislik faaliyetlerinde Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olan firma, uluslararası alanda da bilinirliğini ve güvenilirliğini artırarak çalışmalarına devam ediyor.

TEI, F16 ve F15 uçaklarına güç veren F110 motorlarının bakımlarında, ana motor üreticisi GE Aerospace ile uzun yıllardır sürdürdüğü iş birliğini, küresel filodaki F110 motorlarına da servis desteği sağlamak için genişletti. 2023 yılında düzenlenen Paris Air Show’da, GE Aerospace ile imzaladığı anlaşma kapsamında, Umman ve Singapur filolarında yer alan F110 motorları için de bakım, tamir ve revizyon yapma hakkını kazandı. Geçtiğimiz aylarda TEI çalışanlarının özverili katkılarıyla Umman Hava Kuvvetlerine ait bir F110-GE-129 motorunun bakım, tamir ve teknoloji yükseltme işlemleri gerçekleştirildi. F110-GE-129D’ye dönüştürülen motor uçuşa hazır şekilde müşteriye sevk edildi. TEI tarafından bakım faaliyetleri tamamlanan ilk Umman Hava Kuvvetleri motoru olması nedeniyle ayrı bir önemi olan bu çalışmanın, bakım onarım ve revizyonu planlanmakta olan Singapur Hava Kuvvetleri F110-GE-129C motorları için de yol gösterici olması planlanıyor.