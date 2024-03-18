Türkiye’nin en eski tohum firması Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. sektördeki çalışmalarını sürdürüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Şeker çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’de ilk kurulan tohum firmalarından olan Beta Ziraat ve Tic. A.Ş., yerli, milli ve doğal çeşitleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayarak sektördeki deneyim ve birikimiyle ön plana çıkıyor.1961 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk tohumculuk firmalarından olan Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., 2008 yılında Konya Şeker ile güçlerini birleştirerek, yurt içinde ve yurtdışında pazar hacmini artırmaya odaklanarak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Tohumculukta dışa bağlılık dönemi bitti

Bölgeye uygun nitelikli tohumlar üreterek tarımsal verimliliği artırmayı ve çiftçi refahını yükseltmeyi hedefleyen Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., dışa bağımlılığı azaltarak çiftçilerin gelirini çeşitlendirme konusunda önemli bir rol oynuyor. Çiftçinin pancarla birlikte münavebede kullandığı ürünleri de yetiştirerek sözleşmeli tohumluk üretimi yapmasına imkân veren firma, çiftçinin gelirinin çeşitlenmesine ve geliştirilmesine katkılar sağlıyor.

Yüzde yüz yerli

Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., alanında uzman kadrolar ve modern teknolojiyi kullanarak, özellikle şeker pancari tohumluğu, diğer endüstri bitkileri, mısır, ayçiçeği ve bakliyat olmak üzere hububat üretimi de yapıyor. Başta Konya olmak üzere Samsun, Amasya, Eskişehir ve Bursa illerinde 16 farklı bitki türü ve 50’nin üzerinde çeşit ile tohum üretimi gerçekleştirerek ülke tarımına katkı sağlıyor. Yenilikçi yaklaşımıyla Ar-Ge çalışmalarına önem veren Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., tarımsal teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek yerli ve yeni çeşit tohumlarla üretimine katkı sunuyor.

Yurtdışı pazarında da öncü olma yolunda ilerliyor

Yurt içi pazarının yanı sıra başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türkiye’nin yakın coğrafi komsuları İran, Irak, Suriye, Gürcistan ve ayrıca Fransa gibi Avrupa ülkelerine de ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş, tarımsal yenilikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek tüm çiftçilerin refah seviyesini arttırmayı hedefliyor.