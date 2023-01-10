“Tekstilde enerji krizine kalıcı çözüm getirilmeli”

Hulusi DİNCER



UŞAK - TOBB Geri Dönüşüm Sektör Meclis Başkan Vekili ve Uşak Tekstil İşverenleri Sendikası Başkanı Arif Öztan, Türkiye’de enerji maliyetinin tekstil sektörünü rekabet edemez hale getirdiğini söyledi. Enerji krizine kalıcı çözüm getirilmesi gerektiğini belirten Öztan, “Bu şartlar altında tekstil sektöründe, ciddi rakamlara varan küçülmelerin yaşanması, istihdamın azalması ve resesyona gidilmesi kaçınılmaz görünmektedir” dedi.

Türkiye’de kilovatsaati 23 cent’i bulan sanayi elektriğinin yarattığı üretim ve rekabet krizinin tekstil üreticilerinin korkulu rüyası haline geldiğini ifade eden Arif Öztan, “Tekstil sektöründe, üretim giderlerinin başını çeken elektrik giderlerinin, rakamlar bazında da incelendiğinde hâlihazırda güçlükle sürdürülen bu haksız rekabette, sanayiciyi artık havlu atarak, fabrika kapılarını kapatmanın eşiğine getirdiği açıktır. Tekstil üreticilerinin kullandığı elektriğin kilovatsaati ülkemizde 23 cent’i bulurken, bu gider Çin’de 8, Özbekistan’da 5, Bangladeş’te 10, Pakistan ve Hindistan’da ise 11 centtir. Adil üretim koşullarında rekabet etmenin neredeyse imkânsız hale gelmesi, Uşak, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi sektörün önde gelen üretici illerindeki pek çok üreticiyi de kapısına kilit vurmanın eşiğine getirmiş ya da üretime ara vermeye zorlamıştır. Enerji fiyatları arasında bulunan bu denli derin uçurumun, hazır giyim sektöründe de meydana getireceği kaçınılmaz zammın, tüketicinin de belini bükmesi sürpriz olmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Efektif bir indirim yapılmalı”

Yeni yıl itibariyle, sanayide 2023 yılının ilk 3 ayını kapsayan yüzde 16’lık elektrik indiriminin, uzun soluklu bir rahatlama getirmeyeceğini de vurgulayan Arif Öztan, “Bu indirimin rahatlama getireceğini düşünmek, yaptığı toplam cironun yaklaşık dörtte birini elektrik giderine ayırmak durumun kalan tekstil üreticisi için oldukça hayalperest bir yaklaşım olacaktır. Rekabet koşullarını geçici olarak iyileştirmede kısa vadede sanayicinin rahatlatacak olan bu indirim yerini, yılın ilk üç ayını kapsayan süre dolduğunda efektif ve kalıcı bir indirime bırakmadığı takdirde, sıkıntıların üretim ve istihdam bazında yerini daha büyük problemlere bırakacağı açıktır” dedi.

“Tekstilci, ciddi bir iş gücü maliyeti yükünün altına giriyor”

Arif Öztan, tekstil sanayicisinin elektrik maliyetinin yanı sıra tüm maliyetlere ek olarak, yüksek iş gücü fiyatıyla baş etmek zorunda kalarak çok ciddi bir yükün altına girdiğini ifade eden Öztan, şöyle devam etti: “Bu şartlar altında istihdamın sağlanarak, üretim ve ihracatın artırılması bir yana, tekstil sektöründe, iç ve dış piyasada oldukça ciddi rakamlara varan küçülmelerin yaşanması, istihdamın azalması ve resesyona gidilmesi kaçınılmaz görünmektedir. İstihdam, üretim ve rekabetin sürdürülebilirliği adına, enerji giderlerinde sanayiciye pozitif ayrımcılık yapılması, üreticinin kur baskısından daha az zarar görmesi için, ihracat bedeli döviz bozumlarının normal kurdan yüzde 10-15 daha fazla fark gözetilerek gerçekleştirilmesi, asgari ücretin işverene maliyetiyle ilgili uzun soluklu ve radikal bir çözüm yoluna gidilmesi, teşviklerin artırılması sektörün geleceği açısından hayati bir zaruriyet halini almıştır.”