TİM İlk 1000 Listesi’ne Ege Bölgesi’nden 12 tekstil ve hazır giyim firması girdi

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin ihracatının yüzde 66’sını yapan ihracatın şampiyonlar ligi olarak nitelendirilen TİM ilk 1000 Listesine Ege Bölgesi’ndeki tekstil ve hazır giyim sektörlerinden 12 firma girmeyi başardı. Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 9 firma TİM İlk 1000 Listesinde yer alırken, Denizli’den 3 tekstil ve konfeksiyon firması ihracat şampiyonları arasında yer aldı.

“Türkiye’de hazır giyim ihracatının devam edeceğinin en güzel göstergesi”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Türk ihracatının röntgenini çektiği TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde Egeli hazır giyim ihracatçılarının başarılarının gurur verici olduğunu dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Hazır giyim sektörünün içinde bulunduğu zorlu sürece rağmen sektördeki firmaların bu denli başarılı olmalarının Türkiye’de hazır giyim sektörünün bitmediği mesajını çok net bir şekilde verdiğini vurguladı.

“Sektörümüzün listedeki konumu geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor” diyen Sertbaş, “Türkiye’nin bu sektöre ihtiyacı olduğunu da bu başarılardan anlamış oluyoruz. Benzer başarıları 2025 senesi içinde yakalayacağımıza inancım sonsuz. İhracatımızın toparlanması ve tekrar artışa geçmesi için 15-16 Temmuz 2025 tarihlerinde PV Manufacturing New York Fuarı’na 12 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacağız. Fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleriyle Türkiye’nin hazır giyim ihracatındaki düşüşü durdurup tekrar artışa geçmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Üniteks Tekstil 3 sıra yükseldi

Üniteks Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2024 yılında Türkiye ikinciliğine çıktı. Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 117. firma olarak listede yerini aldı. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 yılında 224,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye üçüncüsü olan Sun Tekstil, Türkiye genelinde de 103 sıra birden yükselerek 123. sıraya adını yazdırdı. İzmir’den TİM İlk 1000 Listesine giren diğer hazır giyim ihracatçısı firmalar, sektörün 15.’si olan Fore Uluslararası Paz. ve Tic. A.Ş., 31. sıranın sahibi Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 55 nolu basamağa adını yazdıran İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. oldu.

Uçak Tekstil uçuşa geçti

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üyesi, Uçak Tekstil Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. 2024 yılında ihracatını 120,7 milyon dolara çıkararak 242.’ciliğe yükseldi. Uçak Tekstil, tekstil ve hammaddeleri sektöründe de 5. sıraya sıçradı. Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 553. basamağa yerleşti. Ekoten Tekstil, tekstil ve hammaddeleri sektöründe de 17. sıranın yeni sahibi oldu. Balta Orient Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 2024 yılında Uşak’tan TİM İlk 1000 listesine giren iki firmadan biri olurken, Halı sektöründe en çok ihracat yapan dokuzuncu firma olmayı başardı. Denizli merkezli Filidea Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Sürü Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ozanteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 yılında TİM İlk 1000 Listesinde yer alan diğer Egeli ihracatçılar oldular.