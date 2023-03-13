Trabzon'da balık yetiştirilen kafes yırtıldı

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Trabzon'da, kültür balığı üretilen çiftlikteki kafesin yırtılması sonucu balıklar, Rize sahiline yöneldi. Çevredekiler ise çok sayıda somon yakaladı. Trabzon’da su ürünleri ihracatı yapan şirket tarafından Arsin ilçesi açıklarında üretilen kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, henüz belirlenemeyen nedenle yırtıldı.

Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, çoğu da bitişik ilçe olan Sürmene'de sahile vurdu. Çevredekiler ve amatör balıkçılar ise sahilde çok sayıda somon balığı yakaladı. Değeri yüksek olan ve genellikle yurt dışına ihraç edilen bu balıklar Trabzon ve Rize'de de kıyı balıkçıları ve balık motorları tarafından tutulmaya başlandı.



Trabzondan kaçan somonlar Rizede tezgaha düştü



Trabzon'un Arsin ilçesi açıklarındaki somon kafeslerinin yırtılmasıyla denize saçılan somonlar balıkçılar tarafından tutulurken, Rize'de bu balıklar yarı fiyatına satılmaya başlandı. Daha önce kilosu 100 ile 120 TL’den satılan Somon balığı Rize merkezde tezgahlara kilosu 60 TL'den satılmaya başlandı. Somon balığının bol olması ise hem satan balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 600 ton balığın denize karıştığı söyleniyor.



Trabzondan kaçan somonlar Rizede tezgaha düştü



Trabzon'un Arsin ilçesi açıklarındaki somon kafeslerinin yırtılmasıyla denize saçılan somonlar balıkçılar tarafından tutulurken, Rize'de bu balıklar yarı fiyatına satılmaya başlandı. Daha önce kilosu 100 ile 120 TL’den satılan Somon balığı Rize merkezde tezgahlara kilosu 60 TL'den satılmaya başlandı. Somon balığının bol olması ise hem satan balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 600 ton balığın denize karıştığı söyleniyor.