Trabzon'da turizm sektörünün sorunları görüşüldü

NBE Trabzon

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) organizasyonuyla üçüncüsü düzenlenen toplantıda Trabzon turizm sektörünün sorunları, talepleri ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, kaymakamlar, belediye başkanları, TTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, TTSO Turizm komisyonu üyeleri, Trabzon’da turizmle ilgili faaliyet gösteren kamu kurum, kuruluş ve sektörle ilgili dernek temsilcileriyle diğer ilgililer katıldı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, üçüncüsünü düzenledikleri toplantının her defasında kapsamını genişlettiklerini vurgulayarak, “Amacımız turizmle ilgili tüm kesimleri bir masa etrafında bir araya getirmek, sorunların görüşülmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve bir an önce hayata geçirilecek adımların atılmasıdır” dedi.

Toplantıda denetim- güvenlik, yolcu indirme – bindirme noktaları ve güzergahların belirlenmesi, destinasyonların planlanması, eğitim ve farkındalık çalışmaları, tanıtım faaliyetleri, havalimanındaki yapılanma ve yeni sezon hazırlıkları başlıkları altında konular tartışıldı, toplantıya katılanlar görüşlerini dile getirdi.