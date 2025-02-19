Türkiye’de üretilen veriler “Bulut Vatan” ile yurt içinde kalmalı

KOCAELİ

Günümüzde şirket ve kamu kurumlarının, verilerini küresel teknoloji devlerine ait yabancı bulut servislerinde saklaması, kritik verilerin yurtdışı erişimine açık olması anlamına geliyor. Devletler; sınır, ülke ve herhangi bir rejim ile regülasyonun olmadığı dijital uzayda, verinin sınırsız bir şekilde paylaşılması karşısında uluslararası hukukun yetersizliği ile karşı karşıya kalıyor.

Dijitalleşen dünyanın gereklilikleriyle ortaya çıkan yerli ve milli bulut bilişim stratejisi “Bulut Vatan”;Türkiye’nin dijital bağımsızlığını sağlamayı, küresel siber güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü bir savunma mekanizması oluşturmayı ve ulusal verilerin korunmasını amaçlıyor.

NATO siber saldırıları “Beşinci savaş alanı” olarak tanımlıyor

Türkiye’nin ilk yerli bulut platformu DT Cloud’un CEO’su Tolga Dinçer, ülkenin dijital verilerinin ve kritik altyapılarının, fiziksel sınırlarımız gibi korunması gerektiği anlayışına dayanan ”Bulut Vatan” kavramının önemine değindi. “Bugün ya küresel dijital ekonominin parçası olmak hedefiyle dijital sınırlarımızın giriş ve çıkışlarının önünü açacağız ya da değişen dinamiklere göre ülkemizin egemenlik ve meşru haklarını korumaya dair bilinçli bir şekilde dijital alanda da vatanımıza sahip çıkacağız” diyen Tolga Dinçer, bunun bir göstergesi olarak NATO’nun, siber saldırıları “Beşinci savaş alanı” olarak tanımladığını belirtti.

“Yerli ve milli veri barındırma çözümlerini ön plana çıkarmak gerekli”

DT Cloud, CEO’su Tolga Dinçer, “Ülkemizin, dijital vatanımızın en önemli temel paydaşlarından biri olarak ‘Bulut Vatan’ konsepti ile yerli ve milli veri barındırma çözümlerini ön plana çıkarması kaçınılmaz hale gelmiştir. DT Cloud olarak, Bulut Vatan’ın ne olduğunu, neden millet ve de devletler için kritik bir gereklilik taşıdığını anlatmanın ve bu kavramı toplumsal düzeyde yaygınlaştırarak dijital farkındalığı artırmanın önemli olduğuna inanıyoruz” dedi. Yerli bulut sistemi sayesinde stratejik verilerin Türkiye’nin egemenliğinde kalacağına değinen Tolga Dinçer, yerel bulut çözümlerine yönelimin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bulut Vatan’ın gerekliliklerine vurgu yapan Dinçer, veri egemenliği, veri mahremiyeti, bağımsızlık, siber güvenlik ve ulusal güvenlik, regülasyon ve uyumluluk, ekonomik katkı ve yerli teknoloji gelişimi açısından Bulut Vatan’ın önemli bir hizmet sağlayacağını belirtti.