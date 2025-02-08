TÜRKONFED yönetimi, MEVLANASİFED’in misafiri oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya, TÜRKONFED Bölgesel Yapılandırma Komisyonu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, Bölgesel Yapılandırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Semih Başaran, MEVLANASİFED Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu ve MEVLANASİFED Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda 2024 yılı genel değerlendirmesi yapılırken, geleceğe yönelik hedefleri de ele alındı. Ayrıca, iş dünyasını ilgilendiren güncel konular gündeme taşındı.

Toplantının açılışında konuşan MEVLANASİFED Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu, ekonomik gelişmeler ve dernek olarak yürüttükleri çalışmalara değindi. İş dünyasında etik değerlerin önemine dikkat çeken Arıkoğlu, “İş’te Merhamet” temasıyla düzenlenen “İş Yaşamında Hoşgörü” buluşmasını yüzlerce iş dünyası temsilcisini bir araya getirdiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin iş dünyasında daha sürdürülebilir ve insani bir yaklaşım geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Arıkoğlu ayrıca, önümüzdeki süreçte İzmir’de gerçekleştirilecek Dördüncü Kadın İktisat Kongresi’nde de “İş’te Merhamet” temasının ele alınacağını ve bu konunun daha geniş kitlelere ulaştırılacağını ifade etti.

TÜRKONFED çalışmalarını tüm dünyada yürütüyor

TÜRKONFED’in bölgesel yapılanması hakkında bilgilendirme yapan Ramazan Kaya, TÜRKONFED’in 31 federasyonun bir araya gelmesiyle oluşturulan, Türkiye’nin en büyük gönüllü iş dünyası konfederasyonu olduğunu belirtti. Kaya, konfederasyonun 100 bine yakın iş insanı ve 370 derneği kapsadığını, bu derneklerden 47’sinin iş kadınlarına yönelik faaliyet gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, TÜRKONFED International aracılığıyla yurt dışındaki iş insanlarına hitap ettiklerini ve Türkiye’nin ekonomik-ticari gücünü uluslararası arenada daha etkin hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Semih Başaran ise, alo alo TÜRKONFED International ile ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetler ve Avrupa Birliği bölgesinde faaliyet gösterdiklerini, çok fazla projeleri olduğunu ve derneklere ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi

2025 yılı program takvimini oluşturulması ve katılımcıların görüşlerinin alınmasını ardından Güliz Arıkoğlu’nun, Ramazan Kaya ve Semih Başaran’a günün anısı adına verdiği hediye takdimi ile sona erdi.