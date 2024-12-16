  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Vatandaşın bütçesine destek: Yenişehir Belediyesi ‘Mola Evi’ açıldı
Takip Et

Vatandaşın bütçesine destek: Yenişehir Belediyesi ‘Mola Evi’ açıldı

Mersin’de Yenişehir Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Mola Evi’ isimli sosyal tesis törenle açıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çayın 2 liraya satılacağı Mola Evi'nin ardından, kent lokantasının da Ocak ayında faaliyete gireceğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vatandaşın bütçesine destek: Yenişehir Belediyesi ‘Mola Evi’ açıldı
Takip Et

MERSİN/EKONOMİ

Güvenevler Mahallesi’nde yenilenen Güven Parkı içine kurulan Mola Evi’nin açılış törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Burada halka hitap eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip parkı baştan aşağı yenilediklerini söyledi. Zorlu ekonomik şartlarda bir kahvenin 200 liraya satıldığına, emekli maaşlarının ise 10-12 bin TL bandında kaldığına dikkat çeken Özyiğit, “Bu koşullarda vatandaşlarımızın yanında olmak bizim sorumluluğumuz. Esnafımızı suçlamıyorum. Onlar da mevcut koşullara yetişebilmeye çalışıyor. Seçim öncesinde, ‘Parklarımızda Mola Evleri açacağız. Çay 2 TL olacak, aperatifler çok uygun fiyatlarla satılacak. Mola evlerimiz bir sosyalleşme alanı haline gelecek’ demiştik. Verdiğimiz sözleri tutmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeni yıla yeni bir projeyle girileceğinin bilgisini veren Abdullah Özyiğit, uygun fiyatlarla hizmet verecek Kent Lokantası’nı da Ocak ayında Forum AVM güney girişinde açacaklarını müjdeledi. Öte yandan yıllardır hizmet veren belediye aşevinin her gün 700 kişiye yemek çıkardığını anımsatan Özyiğit, 200 vatandaşın evine yemek servisi yaptıklarını kaydetti. Özyiğit, dar gelirli ailelere sağlanan Yenişehir Halk Kart ile de nakdi destek sağlamaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Şehirler
“ABD’nin Çin yaklaşımı ve Suriye’de yeni dönem, sektöre avantaj sağlar”
“ABD’nin Çin yaklaşımı ve Suriye’de yeni dönem, sektöre avantaj sağlar”
TTB Başkanı Mustafa Teke: “Ortak akıl ve istişareyle hareket ediyoruz”
TTB Başkanı Mustafa Teke: “Ortak akıl ve istişareyle hareket ediyoruz”
GTÜ ve TRMotor İş Birliği ile Motor Test Merkezi Kuruluyor
GTÜ'de Motor Teknolojileri İçin Yeni Dönem Başlıyor
Derya Grup 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
Derya Grup 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
Dubai Automechanika’nın yıldızı Vaden oldu
Dubai Automechanika’nın yıldızı Vaden oldu
Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 7 bin emekliye yeni yıl desteği
Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 7 bin emekliye yeni yıl desteği