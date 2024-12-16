Vatandaşın bütçesine destek: Yenişehir Belediyesi ‘Mola Evi’ açıldı

MERSİN/EKONOMİ



Güvenevler Mahallesi’nde yenilenen Güven Parkı içine kurulan Mola Evi’nin açılış törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Burada halka hitap eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip parkı baştan aşağı yenilediklerini söyledi. Zorlu ekonomik şartlarda bir kahvenin 200 liraya satıldığına, emekli maaşlarının ise 10-12 bin TL bandında kaldığına dikkat çeken Özyiğit, “Bu koşullarda vatandaşlarımızın yanında olmak bizim sorumluluğumuz. Esnafımızı suçlamıyorum. Onlar da mevcut koşullara yetişebilmeye çalışıyor. Seçim öncesinde, ‘Parklarımızda Mola Evleri açacağız. Çay 2 TL olacak, aperatifler çok uygun fiyatlarla satılacak. Mola evlerimiz bir sosyalleşme alanı haline gelecek’ demiştik. Verdiğimiz sözleri tutmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz” diye konuştu.



Yeni yıla yeni bir projeyle girileceğinin bilgisini veren Abdullah Özyiğit, uygun fiyatlarla hizmet verecek Kent Lokantası’nı da Ocak ayında Forum AVM güney girişinde açacaklarını müjdeledi. Öte yandan yıllardır hizmet veren belediye aşevinin her gün 700 kişiye yemek çıkardığını anımsatan Özyiğit, 200 vatandaşın evine yemek servisi yaptıklarını kaydetti. Özyiğit, dar gelirli ailelere sağlanan Yenişehir Halk Kart ile de nakdi destek sağlamaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.