Yatırım aracı olmaktan çıktı: Gaziantep’te sıfır konut satışları yüzde 60 düştü

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantepli müteahhitlerin ekonomik koşullar sebebiyle sorunlar yaşadığına değinen Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkanı Bora Kanevetçi, en büyük sorunun yapı maliyetlerindeki artış olduğunu belirtti. Kanevetçi, “Gaziantepli müteahhitler olarak en büyük sorunumuz maliyet artışları, krediye ulaşamamak ve konut kredilerinin yüksek olmasından dolayı vatandaşın krediye ulaşamaması. Bunlar satışları olumsuz etkiliyor. Tüm bu sorunlar sonrasında geçen yıla oranla birinci el konut satışları yüzde 60 düşüş gösterdi” şeklinde konuştu.

“Meslekte ara eleman yetişmemesi büyük bir çıkmaz yarattı”

2024 yılında sektörün toplarlanması için destek gerektiğini belirten Kanevetçi, işçilik sorununa da dikkat çekerek, “ İşçi bulmakta çok zorlanıyoruz. Burası sanayi kenti olduğu için inşaat sektörü diğer illere nazaran daha iyi durumda. Gaziantep’te inşaatta çalışanların çoğu Suriyeli, bizim ara eleman sorunumuz var. Eğitim sistemini gözden geçirmemiz lazım. Ustalar, şefleri olan mimarlardan, mühendislerden daha fazla kazanıyor. Meslek seçimine gençlerimizi yönlendirmemiz gerekiyor, usta yetişmesi lazım. Meslek liselerinin ön planda olması lazım, hükümet bu konuya özgü çalışmalarını artırmalı” dedi.

Gaziantep’in konut ihtiyacı olduğunu ancak konuta erişimin ekonomi sebebiyle zorlaştığını aktaran Kanevetçi, 6 Şubat depremlerinden sonra mesleğin riskini görüp işi bırakan meslektaşları olduğunu söyledi. Yapı denetimine dikkat çeken Kanevetçi, “Depremde kentte yıkılan binalar denetimsiz binalardı, 2000 yılından evvel yapılan binalardı bunlar. Şu anda kentte yapı denetimli olup yıkılan tek bir yapı yok. Yapı denetimle ilgili de düzenleme gerektiren maddeler var bunları bakanlığa ilettik. Düzenlemeyle ilgili yapı denetim firmaları çalışanlarının daha deneyimli olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Müteahhitler yüksek yüzdelerle arsa almasın!

Kentin konut sorununun ekonomi kaynaklı olduğunun altını çizen Kanevetçi, arsa fiyatlarına da değinerek şunları söyledi, “Gaziantep çok hızlı büyüyen bir şehir, konut talebine yetişmek zordu şu anda konut yapılıyor ama satışta sorun var. Faiz oranları yüksek. İnsanlar daire parasını bankaya faize yatırmayı daha uygun buluyor. Vatandaşımız şu anda konutu bir yatırım aracı olarak görmüyor. Öte yandan arsa hiçbir zaman değerini yitirmiyor, yatırım aracı olarak görülüyor sürekli. Müteahhitlere tavsiyem yüksek yüzdelerle arsa almamaları, arsa maliyetini ancak bu şekilde düşürebiliriz. Belediyeler de arsa satışı yaptıkları zaman 1 yıl içinde ruhsat alma şartı getirebilir. İmarlı bölgede arazinin sektörün içine katılması ve yatırıma dönüşmesi için bu şart.”