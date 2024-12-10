‘Yeni Dünyanın Terzileri’, 3. Robotik ve Otomasyon Zirvesi’nde buluştu

2018 yılında Bursa’da kurulan ROBODER Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği, 2019 yılında 25 üye firma sayısına ulaşmış, 2020 yılında ise Global Robot Cluster üyeliğine kabul edilmiştir. Üyesi sayısı 2021 yılında 40’a çıkan dernek, 2024 yılı itibari ile yaklaşık 75 firmanın üye olduğu bir yapıya kavuşmuştur. 2022 yılında hem üniversitelerde eğitim gören gençleri sektöre hazırlamak hem de sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için YOUNGLAB isimli proje başlatılmıştır. İlki 2022 yılında düzenlenen Türkiye Robotik ve Otomasyon Zirvesi’nin sektöre kalıcı katkılar sağlaması ve sürekliliği hedeflenmektedir. ROBODER, 2023 yılında ise Türkiye Makine Federasyonu’na tam üyeliğe kabul edilmiştir.

Dev endüstrilerden başlayarak tüm üretim süreçlerinde ve günlük yaşamın her alanında devrim başlatan yapay zeka fırtınası, robotik ve otomasyon sistemleri sektöründe de etkisini gösteriyor. “Yeni dünyanın terzileri” olarak adlandırılan robotik ve otomasyon sistemleri sektörü, bir yandan yapay zeka odaklı yeni teknolojilerle daha akıllı bir gelecek inşa ederken diğer taraftan yeni fikirler ve iş birliklerinin izini sürüyor. Çünkü çok daha verimli üretim teknolojileri ile rekabetin ön plana çıktığı bu yeni dünyada, yapay zeka odaklı yeni teknolojileri benimseyen sektörler, yalnızca rekabet avantajı elde etmekle kalmıyor aynı zamanda daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunuyor.

7 Aralık’ta Gebze Bilişim Vadisi’nde bir araya gelen robot entegratörleri, Ar-Ge uzmanları, robot üreticileri, sektör profesyonelleri ile yatırımcıların yanı sıra analist, danışman ve akademisyenler, sektördeki teknolojik dönüşümü ve yeni fırsatları masaya yatırdı. ROBODER’in mesleki eğitim, nitelikli insan kaynağı ve yerel/global pazar yerleri konusunda somut proje ve programlarını duyurduğu zirveye katılan startuplar ve yatırım fonları temsilcilerini bir araya getirirken, sektörel iş birliklerini ve küresel pazarı artırmaya yönelik anlaşmalara da ev sahipliği yaptı.

Yapay zeka ve robotik sektörün geleceği

Robotların artık otomasyon üretiminde yardımcı oyuncudan, başrole evrildiğini belirterek Türkiye’de robotik teknolojilerin kullanımının giderek arttığına dikkat çeken ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış, “Otomasyon teknolojilerinin ekonomik büyüme ve verimlilik açısından sunduğu fırsatlar çok büyük. Bilinenin aksine robotlar işleri azaltmaz, verimliliği artırır. ROBODER olarak temsil ettiğimiz robotik ve otomasyon sektörünü, terzi usulü işleyişimizden dolayı ‘Yeni Dünyanın Terzileri’ olarak adlandırıyoruz” dedi. Murat Yarış, konuşmasında 2025 yılı Kasım ayında ROBODER, MAKFED ve TİAD ile “Yüksek Teknoloji, Robot, Otomasyon ve Yazılım Fuarı”nı gerçekleştirecekleri müjdesini de verdi.

Sektörel iş birlikleri ve küresel pazar

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Murat Akyüz ise sektördeki gelişmeler sayesinde robotik ve otomasyonun, üretimde yardımcı oyuncudan başrole doğru evrildiğini vurguladı. Akyüz,“TİAD olarak teknolojinin bu yolculuğunu heyecanla ve yakından takip ediyoruz. Takım tezgahları, üretim teknolojisinin tamamını temsil ediyor. Sanayileşme ve kalkınma için kritik öneme sahip” diye konuştu. Başarı için, sektörler arasında birlik ve beraberlik olması gerektiğini ifade eden MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'nin yeni dünyada daha çok terziye hatta akıllı terzilere ihtiyacı var. Robotik ve otomasyon sektörünü tanımayan, yok sayanların yakın gelecekte var olma ihtimali bulunmuyor.”

“Yeni dünyanın terzilerini keşfetmeye hazırız”

ROBODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Ali Şen, “Bu yıl ‘yeni dünyanın terzileri’ teması ile üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde hem robot entegrasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerini ağırladık hem de gelecekteki çalışmalar için yol haritaları oluştururken inovatif fikirler için dinamik bir ortama ev sahipliği yaptık.” dedi. Günümüzde üretim hatlarının yeni nesil ve kişiselleştirilmiş üretim teknolojileri aracılığıyla hayata geçtiğini vurgulayan Ali Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Robotik ve otomasyon sektörü işte bu teknolojileri geliştirirken ekipman, makine ve hatların üretimi ile entegrasyonunu sağlıyor. Özellikle yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeler, sektörümüzün gelişimini çok daha hızlandırıyor. Üretim teknolojisi ve sistemlerini kapsayan yeni nesil iş alanlarını ve sektörlerini temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de sektördeki yenilikleri üyelerimiz ve paydaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz.”

Dünyada ve Türkiye’de robotik otomasyon sektörü verileri

Uluslararası Robotik Federasyonu’nun (International Federation of Robotics- IFR) eylül ayında yayınladığı verilere göre, dünya genelinde 2023 yılında 541 bin adet robot kurulumu gerçekleştirildi. Aynı tarihte Türkiye’de ise 5 bin 100 adet robot kurulumu yapıldı. Verilere göre dünya genelinde 4,2 milyon adet kurulu robot bulunurken 2023 sonu itibari ile Türkiye’de kurulu robot sayısı ise 31 bin 500 adet olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Çin’de yaklaşık 270 bin, Japonya’da 46 bin, Kore’de ise 31 bin 400 adet civarında robot kurulumu mevcut. En fazla robot kurulumunun gerçekleştiği sektörler ise; Otomotiv ve yan sanayi sektörü yüzde 25, Elektrik-elektronik sektörü yüzde 23, Metal ve Makine yüzde 14, Plastik ve Kimyasal yüzde 4, Yiyecek ve İçecek Sektörü %3 olarak sıralanmaktadır.