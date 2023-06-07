Zeytince, İzmir’de katılımcı yeşil dönüşüm için düğmeye bastı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ekolojik yaşam pratikleri konusuna merak duyan ve çoğunluğu akademisyenlerden oluşan bir grup tarafından 10 yıl önce kurulan Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (ZEYDD), İzmir’de yeşil dönüşüme her kesimden insanların katılmasını sağlayacak projelerde öncü ve işbirlikçi oluyor.

2030 yılına kadar emisyonlarında yüzde 40 oranında azaltım taahhüttü veren İzmir, iklim farkındalığı ve bireysel eylem arasındaki açığı kapatmayı hedefleyen Positive Sustainable Lifestyle (PSL) Projesinin pilot şehri oldu. Projenin İzmir'deki partneri Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili ve Akın Erdoğan, İzmir’de herkesin emisyonları azaltmaya katkı vermesi için çalıştıklarını söylediler.

İzmir Karaburun’da İnecik Köyü’ndeki eski bir ilkokulu Milli Emlak’tan kiralayarak orada faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, “Derneğin kuruluş sürecinde ilk etapta İzmir’in STK’larının ekolojik harekete dair birikimi öğrenmeye çalıştık. Buğday Derneği, Doğa Derneği gibi farklı STK’larla temasa geçtik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kalkınma stratejisinde yer aldık, alt rota olarak zeytin rotasını oluşturduk. Bu projenin ardından zeytin okuluna yoğunlaştık. 2017 yılında açtığımız zeytin okulunda hem yerel halka hem de dışarıdan gelenlere eğitimler verdik. Derneğimizin, eğitim, çalıştaylar ve projeler olmak üzere üç ana faaliyeti var” diye konuştu.

“İzmir’de 500 bin kişi karbon ayak izini ölçecek”

Amaçlarının sürdürülebilir yaşam tarzlarını hayata geçirmenin yollarını bulmak ve vatandaşlarla birlikte, bu konuda girişimlerde bulunmak olduğunu söyleyen Pirili, “Herkesi iklim krizi ile mücadelede çözüm ortağı yapmak istiyoruz. Şuanda bir en önemli projelerimizden biri PSL, yani Pozitif ve Sürdürülebilir Yaşam Tarzı. Avrupa’da 8 ülkede birden yürütülen bu proje için İzmir pilot şehir. Tüm proje kapsamında ulaşılacak olan 4 milyon kişinin 500 bini İzmir’den katılmış olacak. PSL mobil uygulamasını kullanarak, hayatının her alanında neden oldukları karbon ayak izini ölçebilecekler. PSL uygulaması sadece karbon ayak izini ölçmekle kalmayıp, bu oranı düşürebilmek için öneriler de sunuyor. Amacımız herkesin, bu uygulamayla birlikte karbon ayak izini yarıya indirmesi. Proje 2025 yılında sona erecek. Şu anda yolun başındayız ve 2 bin 800 kişi bu uygulamayı kullanıyor. 6 yaşam laboratuvarı kurduk” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir inovasyonun günlük hayatımızda somut olarak sunduğu olumlu deneyimleri göstermeyi amaçlayan Yeni Avrupa Bauhaus fikrini de İzmir’e uyarlamak için harekete geçtiklerini söyleyen Pirili, "Yeşil dönüşüm sürecinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlere tüm vatandaşları katmak ve bilinci yaymak istiyoruz. Avrupa’da bu süreci festivaller düzenlenerek yapılıyor, sanatçılarla birlikte yeşil dönüşüme ilişkin projeler yürütülüyor. Biz de bu festival tadında yeşil dönüşümü İzmir’e getirmek istiyoruz. İzmir’de Bauhaus hareketini eylülde başlatmak istiyoruz” diye konuştu.