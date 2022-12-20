ASO’dan Anıtkabir ziyareti

ANKARA/EKONOMİ

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu’nun yer aldığı heyet, Atatürk mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Misak’ı Milli Kulesine geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Seyit Ardıç, Atatürk’ün “her fabrika bir kaledir” sözüne atıfta bulunarak, yeni kaleler inşa etmek için yola çıktıklarını kaydetti.

Ardıç, “Milli Mücadele’nin karargahı başkentimizde, Ankara Sanayi Odası’nın yeni seçilen yönetimi olarak heyecan ve gururla huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti’nde sanayileşme hamlesi bundan 100 yıl önce “her fabrika bir kaledir” sözlerinizle başlamıştı. Biz de bu vizyon doğrultusunda yeni kaleler inşa etmek için yola çıktık. Bu yeni yolculuğumuza komite ve meclisimize ilk kez daha çok genç ve kadın sanayicimizin katılımıyla başladık” dedi.

Ardıç odaya bağlı 9 bin iş insanıyla hedeflerinin Cumhuriyetin 100. Yılına Ankara’yı sanayinin de başkenti yapmak olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin üretim, ihracat, istihdam ve büyümesine katkı sağlayarak zat-ı alinizin hedef olarak belirttiği “muasır medeniyet” seviyesine erişmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimize söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.