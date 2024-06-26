Avrupa’nın en iyi üniversitesinin Türk mezunları ve öğrencileri bir araya geldi

QS World University Rankings 2024’e göre dünyanın 2., Avrupa’nın en iyi üniversitesi seçilen Imperial College London’ın Global Celebrations etkinliklerinin İstanbul ayağı, İstanbul Modern’de gerçekleştirildi.

Kendisi de Imperial College London mezunu olan Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Imperial College London’ın Eğitim ve Öğrenci Deneyiminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Peter Haynes ile üniversitenin Türk mezunları, mevcut öğrencileri ve önümüzdeki dönem için teklif alan öğrenci adayları bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bülent Eczacıbaşı, akademik çevrelerde her dönemde çok yüksek itibara sahip olan Imperial College London’ın bugün dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından biri tarafından tescillenen derecesinin de büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Imperial College London’da okuduğu dönemden bugüne dünyada yaşanan büyük değişimlere örnekler veren Eczacıbaşı, bilim ve teknolojinin artık sadece bilim insanları ve mühendisler için bir konu olmaktan çıktığını, bilim insanlarının laboratuvarlarına kapanma lüksü kalmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bilim insanlarının, dünyanın karşı karşıya olduğu çok ciddi sorunların çözümüne katkıda bulunma sorumlulukları var. Beklentiler çok yüksek, çünkü geleceğin anahtarı onların ellerinde. Bilmelisiniz ki dünya size, özellikle dünyanın en iyi kurumlarından birinde, bilim ve teknoloji alanında eğitim alacak olanlara, büyük beklentilerle bakacak. Hepinize başarılar ve kendi ellerinizle yaratacağınız parlak bir gelecekte büyük mutluluklar ve başarılar dolu bir hayat diliyorum.”

Prof. Peter Haynes da, Imperial öğrencisi veya mezunu olmanın, küresel bir ağın parçası olmak anlamına geldiğini belirterek, “Dünyanın dört bir yanındaki 250.000'den fazla lider, sorun çözücü ve yenilikçiden oluşan seçkin bir topluluğun parçasısınız. Zorlu ve yoğun çalışmalarınızla birbirinizle ömür boyu sürecek bir bağa sahipsiniz” diye konuştu.

Gelecekte Türkiye'den daha fazla öğrenciyi Imperial’da görmeyi umut ettiğini söyleyen Prof. Haynes, “Kıtaları ve kültürleri birleştiren bir şehir olan İstanbul, ortak yolculuğumuzun, başarılarımızın ve önümüzdeki heyecan verici geleceğin bir kutlaması olan bu akşamki buluşma için en uygun yer. Tıpkı İstanbul gibi, Imperial da mükemmelliğin, yeniliğin ve küresel etkinin kesişme noktasında durmaktadır” dedi.