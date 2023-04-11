Bursalı makineciler uzak pazarları radarına aldı

Esra Özarfat

BURSA - Türkiye’nin makine ihracatının 2022’de önceki yıla göre yüzde 9,6 artışla 25,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını ifade eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa’nın da bu alanda önemli bir üretim üssü olduğuna işaret etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Bursalı makineciler 2022’yi bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artışla 1.2 milyar dolar makine ihracatıyla kapattı. Bu yıla da hızlı başlayan Bursalı makineciler, ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artışla 346 milyon dolar ihracat yaptı.

Makine sektörünün Türkiye için stratejik bir sektör olduğuna vurgu yapan Şener, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’nın da makine sektörünün ihracat performansına ivme kazandıran şehirler arasında yer aldığına işaret etti. Makine sektöründe faaliyet gösteren Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (URGE) üyelerinin de katkılarıyla yeni rekorlara hep birlikte ulaşmayı hedeflediklerini belirten Cüneyt Şener, Bursalı makinecilerin global pazardan daha fazla pay almasını hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda firmaların Avusturalya’nın ardından Kuzey Amerika’yı da hedef pazar olarak belirlediklerini kaydederek, son olarak 20’den fazla Bursalı makineciyle Meksika’nın Mexico City şehrinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini anlattı. Şener, Meksikalı 45 firmadan 60’ı aşkın iş insanı ile 100’e yakın iş görüşmesi yapıldığını aktardı.

ABD ve Avusturalya öne çıkıyor

Havacılıktan, tekstil ve enerji gibi sayısız sektöre hizmet veren makinalarını Durma markasıyla 120’den fazla ülkeye ihraç eden Durmazlar; bu altyapıyla Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlarken, Almanya Frankfurt ve Amerika Birleşik Devletleri Michigan’da açılan showroomlarında da küresel pazarda rekabet gücünü yükseltiyor.

ABD ve bölge pazarına doğrudan ulaşma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Ermaksan da, bu bölgede ERMAKUSA ile faaliyet gösteriyor. 11 bin metrekarelik ofis ve showroom alanı, yedek parça deposu, fiber lazer kesim, abkant pres ve makas gibi makineleri, satış ve satış sonrası hizmetleri ile Chicago O'Hare Havaalanı’na yakın bir lokasyonda yer alan Ermaksan’ın bir diğer global lokasyonu da Ermak Deutschland GmbH ile Almanya’da yer alıyor. Ermaksan, ürünlerin yüzde 85’ini küresel piyasalara, yüzde 15’ini ise yurtiçi piyasaya veriyor.

Üretiminin yüzde 95’ni Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsveç, Almanya, Rusya ve Avustralya gibi ülkelere ihraç eden Erbend de caka kenet makineleri olarak bilinen metal sacların bükümünü katlama yöntemiyle yapan makinelerin üretimi alanında Türkiye’de tek, dünyadaki 5 üreticiden biri konumunda. Erbend’in hedefinde de gelişmiş uzak pazarlar yer alıyor.

Bursa’da makine sektörüne yönelik dişli imalatı yapan Yavuzlar Dişli de üretimden ihracat oranını yüzde 55’e çıkarırken, pek çok yeni pazarı da bünyesine kattı. Avrupa’nın ardından yakın zamanda Rusya pazarına ilk kez giriş yapan Yavuzlar, Afrika kıtasını da ihracat pazarlarına eklemek için çalışmalar yürütüyor.

“Avrupa’daki durgunluk ihracatı etkileyecek”

Sanayi üretiminde yaşanan gerilemenin makine sektörüne de yansıdığına işaret eden Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç, Avrupa’da yaşanan durgunluktan sektör ihracatının da negatif etkileneceğini söyledi. Zülfikar Kılıç, “Makine ihracatımızda geçtiğimiz yıl yakaladığımız güçlü artış trendinin 2023 yılı ilk yarısında devam ettirilmesi olasılığı, ana pazarımız Avrupa’da bu yılın ilk yarısında yaşanması beklenen ekonomik durgunluk nedeniyle zayıftır.

Bununla birlikte üyelerimiz, dış talebin yılın ikinci yarısından itibaren canlanacağı yönündeki beklentilerini korumaktadırlar. Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi sektörümüz açısından son derece önemlidir. Ayrıca Dijital Tek Pazar ve Avrupa Yeşil Mutabakatı düzenlemelerine uyumda geç kalmamızın ciddi pazar kayıplarına neden olacağı kuşkusuzdur” dedi. Kılıç, yeni Pazar arayışlarının sektör için önemine de işaret etti.