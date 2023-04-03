BURTİMDER’de Çakmaker güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) - Tek liste ile gerçekleşen kurul toplantısında Murat Çakmaker’in listesi oy birliği ile kabul edildi. Eski yönetimin çoğunlukla devam ettiği yeni yönetim kuruluna iki yeni üye geldi. Genel Kurulda ayrıca üye giriş ücretleri ve yıllık üye aidatları da güncellendi. Alınan karara göre giriş ücreti bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin lira olurken yıllık aidat ücreti de 2 bin lira olarak kabul edildi.

Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Çakmaker “Aynı heyecan ve ruhla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hem temsil ettiğimiz sektörlerimizin, hem de üyelerimizin çıkar ve vizyonunu geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Yeni dönemde hedeflerimiz arasında derneğimize bir dernek binası kazandırmak da var. Ancak üyelerimizden de derneğimize daha fazla sahip çıkmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte bir parçası olduğumuz çatı organizasyonumuz TİMFED’in de katkılarını arkamızda göremeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum” dedi.

Murat Çakmaker’ın yönetiminde Cengiz Eker, Salim Yılmaz, Burak Barut, Hasan Okumuş, Can Can ve İrfan Muröz yer aldı.