Çin, bakıra hayal kırıklığı yarattı

Yıla büyük yükseliş umuduyla başlayan emtia piyasalarında Çin’in talebindeki zayıflık ve yüksek faiz baskısıyla yaşanan baskı sürüyor. Çin'in hayal kırıklığı yaratan toparlanması, bakır fiyatlarında satış yönlü işlemlerin artmasına neden oluyor.

Hedge fonlar, pandeminin ilk aylarından bu yana ilk kez Londra Metal Borsası'nda bakıra karşı pozisyon açıyor. Veriler, bakırdaki yatırım fonu pozisyonunun net kısa pozisyona yani yükseliş bekleyen pozisyon sayısının düşüş beklentisiyle açılan pozisyonların altında kaldığını gösteriyor. Bu durum Haziran 2020’den bu yana ilk kez oluyor.

1 ayda %6’dan fazla düştü

İnşaattan elektroniğe kadar tüm sektörlerde kullanımı açısından ekonomik bir öncü olarak görülen metal, resmi verilerin dünyanın en büyük tüketicisinden gelen zayıf talebe işaret etmesinin ardından artan bir baskı altına girdi. Londra’da 3 ay vadeli bakırın fiyatı son 1 ayda yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 8 bin doların altında indi.

7.700 doların altında satış derinleşir

TD Securities, fiyatların 7.700 doların altına düşmesi durumunda önemli ölçüde daha fazla satışın gerçekleşebileceği uyarısı yapıyor.

StoneX Group'ta Michael Cuoco, Panama, Şili ve Peru'da görülen son maden tedarik kesintilerinin "arka planda kaldığını" söylüyor ve Çin’e ilişkin tedirginliğin ön planda olduğunu belirtiyor. Son zamanlarda bazı büyük yeni madencilik projeleri de devreye girdi ve Bank of America Corp. ve Citigroup Inc.'den analistler bu yıl küçük bir bakır fazlası bekliyorlar.