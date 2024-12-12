Demir fiyatları toparlandı

Demir cevheri, Çin'deki önemli ekonomik toplantı öncesi toparlandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,68 artışla 817,0 yuan/ton (112,49 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 1,02 artışla 105,65 dolar/tona çıktı.

Analistler, demir cevheri fiyatlarının, işlemcilerin Çin'den gelen ek teşviklerin ve gevşeyen para politikasının etkisini diğer yapısal rüzgarlara karşı tartmasıyla sabit kaldığını belirtti.

Öte yandan Çin'in üst düzey politika yapıcılarının, ikinci Donald Trump başkanlığına hazırlanırken, Pekin'in Trump'ın daha büyük gümrük vergileri tehditleriyle mücadele etmek için daha büyük ekonomik teşvike ihtiyaç duyduğunu kabul ettiğini yansıtarak, 2025'te yuanın zayıflamasına izin vermeyi düşündüğü bildirildi.

Analistlere göre bu haber, zayıf bir yuanın sermaye çıkışlarına ve hisse senedi piyasasında düşüşe yol açabileceği için endüstriyel metal piyasalarındaki duyarlılığı zayıflattı.

Analistler, piyasaların Pekin'in bu hafta düzenlenmesi beklenen yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nı dört gözle beklediğini söylüyor. Ancak ayrıntılı önlemler belirsizliğini koruyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,61 ve yüzde 2,24 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,73, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,3, filmaşin yüzde 0,55 ve paslanmaz çelik yüzde 1,04 yükseldi.