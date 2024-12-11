Demir fiyatları geriledi

Dalian'da demir cevheri vadeli işlem fiyatları bugün geriledi, ancak yatırımcıların Çin'den gelen daha yumuşak ticaret verilerine karşı Pekin'in politika değişikliğine ilişkin iyimserliği tartmasıyla iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.05'te yüzde 1,46 düşüşle 811,0 yuan/ton (111,94 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Seansın başlarında kontrat Salı gününün zirvesi olan 818,0 yuan/tona ulaşarak 8 Ekim'den bu yana en güçlü seviyesini gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, yüzde 0,27 düşüşle 105,1 dolar/tona geriledi.

Analistler, piyasanın, emlak piyasalarını ve büyümeyi canlandırmaya yönelik son destek konusunda iyimserliğini koruduğunu ve demir cevheri kazançlarını 106 dolar/tona doğru genişlettiğini belirtti.

Çinli liderler pazartesi günü, beklenen ABD ticaret tarifelerinin gelecek yılki ekonomik büyüme üzerindeki etkisine karşı koymak için gereken her türlü teşviki uygulamaya hazır olduklarının sinyalini verdi.

Analistler, piyasanın Pekin'in önümüzdeki yıl için yıllık büyüme hedefi de dahil olmak üzere politika önceliklerini belirleyeceği bu haftaki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nı beklediğini söylüyor.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 1,43 düştü ve kok kömürü yüzde 0,29 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi düşüş kaydetti. İnşaat demiri yüzde 0,23, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,17, paslanmaz çelik yüzde 0,77 düşerken, filmaşin yüzde 0,9 arttı.