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Bakır fiyatları son 1 ayın zirvesine yakın

Bakır, Çin'in politikasına ilişkin iyimserlikle bir ayın zirvesine yaklaştı.

Haber Merkezi
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Bakır fiyatları son 1 ayın zirvesine yakın
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Londra'da bakır fiyatları, Çin'in para politikasını gevşeteceği ve gelecek yıl büyümeyi desteklemek için proaktif bir maliye politikası benimseyeceği yönündeki açıklamasından destek bularak yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.53'te yüzde 0,8 artışla 9.290 dolar/tona çıktı. Kontrat kısa bir süreliğine 9.314 dolar/ton ile 12 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,4 artışla 75.690 yuan/tona (10.443,31 dolar) çıktı.

Politbüro'nun pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için daha proaktif bir maliye politikasının yanı sıra yaklaşık 14 yıldır ilk kez gevşetilen “uygun şekilde gevşek” bir para politikasını önümüzdeki yıl benimseyecek.

Bakır piyasası, Çin ekonomisinin, özellikle de inşaat sektörünün daha fazla desteklenmesini bekliyor.

Analistler, inşaat sektöründe sürdürülebilir bir toparlanmaya dair net işaretler olmadan, piyasanın kalıcı bir yükseliş eğilimi oluşturmasının zor olacağına işaret ediyor.

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