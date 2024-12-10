Bakır fiyatları, ABD dolarındaki yükselişle geriledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.56'da yüzde 0,4 düşüşle 9.199 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,6 artışla 75.230 yuan/tona (10.377,55 dolar) çıktı.

Yatırımcıların Fed politikasının izleyeceği yol hakkında daha fazla ipucu için yarın açıklanacak olan ABD enflasyonunu beklemesiyle ABD doları yen karşısında bu ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu arada, bugün gümrük verilerine göre Çin'in bakır ithalatı, Afrika'dan yapılan sevkiyatlar ve iç stokları yenilemek için yapılan alımların etkisiyle Kasım ayında bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasanın odağında ayrıca bu hafta Çin'in gelecek yıl için temel hedeflerin ve politika yönergelerinin belirleneceği Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı toplantısı var.

Analistler, Çin'in para politikası duruşundaki değişimin, metal ve değerli metalleri canlı tutacağını belirtti.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.586 dolar/tondan, çinko yüzde 0,02 düşüşle 3.125,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 2.064 dolar/tondan, kalay yüzde 0,4 düşüşle 29.800 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.970 dolar/tondan işlem gördü.