Demir fiyatları iki ayın zirvesinde

Dalian'da demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Pekin'in on yıldan uzun bir süredir ilk kez para politikası duruşunu gevşetmesinin ardından son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı ve en büyük tüketicinin ekonomik büyümesini artırmak için daha fazla teşvik beklentilerini artırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.55'te yüzde 2,74 artışla 824,0 yuan/ton (113,69 dolar) ile 8 Ekim'den bu yana en güçlü seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, yüzde 1,05 artışla 106,4 dolar/tona yükseldi.

Dün Politbüro'dan yapılan açıklamada, Çin'in gelecek yıl “uygun şekilde gevşek” bir para politikası benimseyeceği ve 2010 sonundan bu yana ilk kez gevşemeye gideceği belirtildi.

Analistler, yetkililerin “sistematik risklerin artmamasını sağlamak için kilit sektörlerdeki riskleri etkili bir şekilde önleme ve etkisiz hale getirme” sözünün emlak piyasasını istikrara kavuşturmak için daha fazla adım atılacağının bir işareti olarak görüldüğünü belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,04 ve yüzde 4,52 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yükseldi. İnşaat demiri yüzde 3,1, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 2,53, filmaşin yüzde 2,23 ve paslanmaz çelik yüzde 0,7 değer kazandı.