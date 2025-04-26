Avrupa'da emlak yatırımı için en cazip ülkeler

İngiliz sigorta şirketi William Russell'ın raporuna göre, Avrupa'da emlak yatırımı yapmak için en iyi yerleri incelendi.

2025'te gayrimenkul yatırımı için en iyi Avrupa ülkeleri Orta ve Doğu Avrupa'da yer aldığı ve Moldova’nın başı çektiği belirtilirken, Euronews’in haberine göre, Balkan ülkesi, Avrupa'daki en iyi emlak yatırımlarını tarayan yeni bir çalışmada en yüksek puanı aldı.

Araştırmacılar, emlak vergisi oranları, kira üzerinden alınan gelir vergisi ve brüt kira getirisi gibi emlak yatırımlarının temel unsurlarını daha yakından inceledi.

İngiliz taşınma şirketi 1st Move International tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, Litvanya en iyi seçenek olarak ortaya çıkmıştı. Mevcut listede Kuzey Avrupa ülkesi ikinci sırada yer alırken, onu Kuzey Makedonya yakından takip etti.

İstikrarlı bir gelişme gösterdi

Mülk satın alma maliyetlerinin fiyatın en fazla yüzde 2,80'i olduğu ve gelir vergisinin kira üzerinden yüzde 12 olduğu ve yüksek bir kira getirisi derecesi sağladığı tespit edilen çalışmada Moldova, "erken, riske toleranslı gayrimenkul yatırımcıları için gelişmekte olan, yüksek getirili bir pazar" olarak adlandırıldı.

Ülke, son yıllarda altyapı, konaklama ve iş sektörlerinde istikrarlı bir gelişme gösteren başkenti Kişinev sayesinde üst sırayı elde etti. Bu durum, ülkenin şarap endüstrisi ve kültürel mirasının etkisiyle artan turizmle birleştiğinde, kısa vadeli kiralama fırsatları da sunuyor. Bununla birlikte, ülke AB'nin bir parçası değil ve şu anda katılmaya aday olarak görülüyor.

Litvanya ikinci, Makedonya üçüncü

Litvanya, en iyi ikinci emlak yatırım fırsatlarına sahip ülke olarak sıralanmaktadır.

AB İstatistik Ofisi Eurostat'a göre, emlak fiyatları 2024'ün son üç ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 arttı ve bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

Ülkede son yıllarda hızla yükselen emlak fiyatlarına rağmen, Litvanya'da mülk satın almaları kısıtlanmadığı için yabancılara cazip geliyor. Ülkede kiralar da 2015 yılındaki seviyesinin yüzde 170'inden daha yüksek olduğu için yatırım çekmeye yardımcı oluyor.

Raporda, "Yıllık yaklaşık yüzde 6,39 brüt kira getirisi ve maksimum yüzde 4,10 satın alma maliyeti ile Litvanya'nın ılımlı büyüme oranı, emlak fiyatlarının zaman içinde istikrarlı bir şekilde artacağı ve iyi bir yatırım getirisi sağlayacağı anlamına geliyor” denildi. (Uyarı: Bu bilgiler finansal tavsiye niteliği taşımamaktadır.)

Bir başka AB aday ülkesi olan Kuzey Makedonya en iyi üçüncü seçenek olarak sıralandı. Başkent Üsküp'te kentsel büyüme, altyapı iyileştirmeleri ve konut ve ticari alanlara yönelik artan talep yaşanmaktadır.

Ülke, mülk edinmek için basitleştirilmiş bir süreçle birlikte düşük vergiler sunuyor ve yabancı yatırım için devlet teşvikleri var. Rapora göre, Kuzey Makedonya aynı zamanda yıllık yaklaşık yüzde 6,47'lik brüt kira getirisine sahiptir ve bu da mülkün değerine göre güçlü bir getiriye işaret etmektedir.

Avrupa'da başka nerelerde iyi emlak yatırım fırsatları var?

Bu çalışmaya göre, Sırbistan, İrlanda ve Letonya da yıllık brüt kira getirisi yüzde 7'nin üzerinde olan 'çok iyi' getiri oranları vaat etmektedir.

İrlanda'da yüksek getiri esas olarak yüksek kira fiyatları ile garanti edilmektedir. Ülke, artan nüfus için yeterli sayıda konut inşa edilmemesi ve fiyatların yükselmeye devam etmesi nedeniyle bir konut kriziyle karşı karşıya.

En yüksek brüt kira getirisine ve nispeten düşük ortalama kira geliri vergisine sahip ülkeler arasında Andorra, Karadağ ve Bulgaristan yer almaktadır.

Biraz daha yüksek bir vergi oranına (yüzde 21) sahip olmasına rağmen, İtalya yüksek getirisi (yüzde 7,56) nedeniyle üçüncü en yüksek kira getiri oranına sahiptir ve bu da belirli yatırım hedeflerine bağlı olarak cazip olabilir.

Çalışmada, "Brüt kira getirisi ve ortalama kira geliri vergi oranı emlak yatırım analizinde önemli faktörler olsa da boşluk oranları, emlak yönetim maliyetleri ve yerel piyasa koşulları gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak çok önemlidir" denildi.