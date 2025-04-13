Yunanistan’da Türk yatırımcı ve turist akını kriz çıkardı! Agresif emlak alımları mercek altında

Yunanistan'da Türk yatırımcı krizi başladı. Hem altın vize yoluyla vatandaşlık hem de turist olarak Türklerin Yunanistan'a girişi siyasi tartışmaların fitilini ateşledi. “Agresif emlak alımları” konusunda siyasiler arasında "Ev alan Türkler casus mu?" tartışması alevlendi.

Yunanistan ile Türkiye arasında ilişkiler inişli çıkışlı

DW'nin haberine göre, Ege komşuları Yunanistan ile Türkiye'nin birbirleriyle ilişkileri tarih boyunca zorlu ve karmaşık oldu. İnişli çıkışlı yüzlerce yılın ardından barışçıl bir dönem yaşayan iki komşu arasındaki ilişkiler, son yıllarda zaman zaman gerildi. Bugün Ankara, Atina tarafından hareketleri önceden kestirilemez ve saldırgan bir komşu olarak algılanıyor. Bu algı, Yunanistan'ın savunma harcamalarını da doğrudan etkiliyor: Ülke, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya harcıyor.

Yunan adaları Türk turistlerin akınına uğradı

Siyasette durum böyle iken, sokakta ise durum farklı. Her iki ülke de, sık sık karşılıklı olarak turist ağırlıyor. Yunan adaları, Türk vatandaşları için popüler yaz destinasyonlarının başında geliyor. Yunanistan artık yalnızca Türk turistlere değil, Türk yatırımcılara da ev sahipliği yapıyor.

Türk turistlerin yanı sıra yatırımcıların da ülkede memnuniyetle karşılandığını söylemek mümkün. Bu durum özellikle Ege'nin doğusundaki Yunan adalarında, yani Türkiye kıyılarına en yakın On İki Ada'da belirgin bir şekilde hissediliyor. Yakın geçmişe kadar ne yerli ne de yabancı turistlerin ana hedefi olan söz konusu adalar, artık Türk turistlerin en gözde bölgelerinden biri hâline gelmiş durumda.

Turist sayısı ikiye katlandı

2024 yılında Türkiye'den Yunanistan'a feribotla gelen yolcu sayısı kayda değer biçimde arttı. 2023'te yaklaşık 800 bin olan yolcu sayısı, 2024'te bir buçuk milyona ulaştı.

Türklerin özellikle de Bodrum'un hemen karşısında olan İleryoz (Leros) Adası'na büyük ilgi gösterdiği görülüyor. Yıllar önce Avrupa'nın en kötü durumdaki psikiyatri hastanelerinden birine ev sahipliği yapan Leros, bugün Türk turistler için bir tatil cenneti. Bodrum yakınlarındaki Turgutreis'ten feribotla sadece bir saat uzaklıkta olan adaya, yaz aylarında her gün yüzlerce Türk turist geliyor. Bazıları adada yazlık bile satın almış durumda. Yerel halk ise adanın karşı kıyısından gelen, genellikle varlıklı ve damak zevkine düşkün bu ziyaretçilerden oldukça memnun.

Aynı manzara Midilli, Sakız ve Sisam adalarında da görülüyor. 2023 yılının sonunda Atina'da bir araya gelen Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde mutabık kaldığı kolaylaştırılmış vize uygulaması sayesinde, 10 adaya yönelik Türk turist akını ivme kazanmış durumda. Üstelik bu yalnızca yaz aylarıyla sınırlı değil.

2025 yılının Mart ayı sonunda, binlerce Türk vatandaşı bayram tatilini geçirmek üzere Midilli'ye akın etti.

Türk yatırımcıların ilgisi artıyor

Turizmdeki artışa paralel olarak, Türklerin yaptıkları yatırımlarda da gözle görülür bir artış yaşanıyor. 2024 yılında Yunanistan'daki Türk yatırımları 548 milyon dolar seviyesine ulaştı. Rakam, 6,8 milyar euro seviyesindeki Alman yatırımlarının oldukça gerisinde olsa da, 2022'ye kıyasla on kat artmış durumda.

Altın vize ile gayrimenkul alımları hızlandı

Türk yatırımcılar en çok gayrimenkule yöneliyor. Bunun başlıca nedeni, "Altın Vize" olarak bilinen ve 250 bin Euro değerinde bir gayrimenkul yatırımı karşılığında beş yıl boyunca Yunanistan'da oturma ve Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkı tanıyan program. 2024 yılında bu programa toplamda 9 bin 289 başvuru yapıldı. Bunların bin 356'sı Türk vatandaşlarına ait.

Emlak fiyatları fırladı, Yunan halkı için konut bulmak zorlaştı

Program, bir yandan AB üyesi olmayan ülkelerin zengin vatandaşlarına Avrupa kapılarını açarken, diğer yandan yerel halk üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde emlak fiyatları hızla artarken, orta gelirli Yunan vatandaşları için uygun fiyatlı konut bulmak giderek zorlaşıyor. Benzer bir durumu yaşayan İspanya, kısa süre önce benzer bir uygulamaya son verdi. Ancak Atina hükümeti programı sürdürme konusunda kararlı.

1 Eylül 2024'ten itibaren, yatırım yapılması gereken meblağ önemli ölçüde yükseltildi: Attika bölgesi, Selanik, Mikonos, Santorini ve 3 bin 100'den fazla nüfusu olan adalarda minimum yatırım miktarı 800 bin euro'ya çıkarıldı. Diğer bölgeler içinse bu rakam 400 bin euro olarak belirlendi.

"Ev alan Türkler casus mu?" tartışması

Yatırımcıların profili çeşitlilik gösterse de özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerdeki Türk gayrimenkul alımları, Yunanistan'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhafazakâr çizgideki Yeni Demokrasi Partisi (ND) içerisinde, Başbakan Mitsotakis'in Ankara'ya yönelik yumuşak tavrını eleştiren sesler giderek gürleşiyor. Parti içindeki bazı vekiller, Erdoğan'a karşı daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini savunuyor.

Mart 2025 sonunda 11 ND milletvekili, Türk vatandaşlarının Midilli, Limni, Sakız, Dedeağaç ve On İki Ada bölgesindeki "agresif emlak alımları" hakkında meclise soru önergesi sundu. Söz konusu alımlara dair detaylı bilgi talep eden milletvekilleri, kamuoyunda da yankı yaratmayı başardı.

Yunan gizli servisi yatırımcıları mercek altına aldı

Kimi çevrelerde, Yunanistan'da gayrimenkul alan Türkler arasında "casuslar ya da mafya üyeleri" olabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Şu ana kadar bu yönde somut bir bulgu olmasa da hükümet kaynaklarına göre bazı emlak işlemleri Yunan gizli servisi EYP tarafından mercek altına alınmış durumda.

Çoğu varlıklı ailelerden oluşuyor

Ancak uzmanlara göre, bu endişeler abartılı. Gözlemciler, Türkiye'den Yunan adalarına gelen birçok yatırımcının varlıklı ve seküler yaşam tarzına sahip kişiler olduğunu belirtiyor. Kimileri Türkiye'deki baskıcı atmosferden uzaklaşmak, kimileri ise istikrarlı ve görece ucuz bir ülkede tatil yapmak ya da yatırım yapmak istiyor.

Trakya'da ucuz konutları tercih eden Türk asıllı yatırımcıların çoğunun ise Avrupa vatandaşlığına sahip, uzun yıllar Almanya, Belçika ya da kuzey Avrupa'da çalışmış kişiler olduğu ifade ediliyor. Bu kişilerin, emekliliklerini hem Avrupa'da geçirmek hem de memleketlerine yakın olmak istedikleri düşünülüyor.